Kitajski rover je lunarni rekorder

Čisto na začetku leta, 3. januarja, je na tisti strani Lune, ki je obrnjena stran od Zemlje, pristalo kitajsko plovilo Chang'e 4 z raziskovalnim vozilom Žadasti zajec 2 (Yutu 2). To je v zadnjih dneh postalo rekorder v času vožnje po našem naravnem satelitu.Prejšnji rekord, deset mesecev in pol, je več kot 48 let držalo prav prvo vozilo, ki je pristalo na Luni – daljinsko upravljani sovjetski Lunohod 1, ki je obtičal in nehal delovati 4. oktobra 1971. Lunohod je tehtal nekaj manj kot tono, Sovjeti pa so pričakovali, da bo deloval mesec in pol. Skupina petih inženirjev ga je nato iz vesoljskega centra v Moskvi upravljala skoraj leto dni in v tem času prevozila več kot deset kilometrov ter s tem dosegla enega najsvetlejših trenutkov v sovjetskem vesoljskem programu.Chang'e 4 je prvo plovilo, ki je pristalo na skriti strani Lune in raziskuje površje, ki je precej drugačno, bolj gorato in starejše od ravnin, ki jih vidimo z Zemlje. Od pristanka sta rover in pristajalni modul preživela že 12 lunarnih noči, ko ju prekrije senca in se zaradi temperatur, ki se spustijo 180 stopinj pod ničlo, za skoraj mesec dni izklopita in čakata na energijo sončnih žarkov. Žadasti zajec 2 je sicer še daleč od razdalje, ki jo je prevozil Lunohod, saj je v skoraj letu dni zmogel le približno 350 metrov.