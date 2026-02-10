Postanite naročnik | že od 14,99 €
V članku pokažemo, kako jih lahko uporabite za konkretne življenjske primere, z najhitrejšim primerom pri večni zagati: izbiri daril.
Če ste med tistimi, ki imajo še vedno občutek, da so klepetalniki umetne inteligence (UI) »nekaj za računalničarje«, vas bodo številke hitro prizemljile. Eurostat poroča, da je v letu 2025 generativna orodja UI uporabljalo 32,7 % ljudi med 16 in 74 let, najpogosteje za osebne namene, nato za delo in formalno izobraževanje. Na globalni ravni se v javnih objavah omenja še podatek, da uporabniki ChatGPT pošiljajo okoli 2,5 milijarde pozivov na dan. V praksi to pomeni eno stvar: orodje se je iz »igrače« prelevilo v vsakdanji pripomoček.
V raziskavi FDV o uporabi generativne UI v Sloveniji je med uporabniki besedilnih orodij ChatGPT primarno orodje pri 83 %, za njim sledijo Copilot, Grok, Gemini in Claude z bistveno manjšimi deleži. Ista raziskava poudari tudi navado, ki pove veliko: tretjina uporabnikov generativne umetne inteligence jo uporablja pri vsakodnevnem komuniciranju.
V članku ChatGPT Slovenija na portalu eMedia navajajo tipične in pogoste namene uporabe klepetalnikov pri nas. Pri posameznikih in študentih se zelo pogosto pojavljajo pisanje seminarskih in diplomskih nalog, povzemanje besedil, prevajanje, pisanje življenjepisov in motivacijskih pisem ter iskanje idej za objave na družbenih omrežjih.
Pri podjetnikih in tržnikih se raba premakne v »operativno pomoč«, pri čemer klepetalnik pomaga pri pisanju oglasov, člankov in e-poštnih kampanj, pri iskanju idej za izdelke ali spletne strani, pri analizi konkurence in pri pripravi vsebinskih strategij. Tehnični profili ga uporabljajo za razlago kode, pisanje skript, odpravljanje napak in optimizacijo algoritmov. V akademskem in medijskem okolju pa se pojavlja kot pomoč pri zbiranju informacij, pripravi povzetkov, osnutkov in pri analizi obsežnih dokumentov.
Ko odštejete šolo, službo in profesionalne naloge, se pri povprečnem uporabniku klepetalnik najhitreje zasidra v čisto vsakdanjih situacijah. Najpogostejši osebni scenariji so zelo praktični. Ljudje ga uporabljajo kot hitro pomoč pri kuhanju, ko jim zmanjka sestavina ali ko želijo ideje za to, kar je že v hladilniku.
Uporabljajo ga za načrtovanje izletov in dopustov, ker v enem pogovoru dobijo predlog poti, okvirni urnik, ideje za postanke in različice glede na vreme ali proračun. Pogosta raba je tudi pri pisanju sporočil, kjer želijo boljši ton ali krajšo, bolj jasno verzijo, od voščil do občutljivih e-poštnih odgovorov.
Velik del zasebne uporabe je tudi »razlaga in učenje brez stresa«. Namesto da bi brali pet forumov, vprašajo klepetalnik, naj jim razloži neko stvar preprosto, korak za korakom. To so lahko finančni izrazi, razlaga pravil, navodila za uporabo kakšne naprave ali pa pomoč pri urejanju doma, od shrambe do seznama opravil za selitev. Pogosto se uporablja tudi za primerjave izdelkov pred nakupom, ko uporabnik želi hitro razumeti, v čem je razlika med dvema možnostma in na kaj mora paziti, da ne kupi napačne stvari.
Če povzamemo, povprečen uporabnik ga v zasebnem življenju uporablja kot kombinacijo hitrega svetovalca, pomočnika za besedila in »iskalnika z razlago«, ki namesto desetih korakov v brskalniku v enem pogovoru pripravi uporaben osnutek, ki ga človek samo še prilagodi svoji situaciji.
Če spadate med tisti del prebivalstva, ki klepetalnikov še ni začel uporabljati, je čas za preizkus iz zelo preprostega razloga. Preskok v hitrosti in količini uporabnih idej je velik. Odprete ga v brskalniku na računalniku ali ga naložite na telefon. Ne potrebujete posebnega znanja. Ne potrebujete predznanja. Potrebujete samo problem, ki ga želite rešiti.
In da to ne ostane teorija, bomo v nadaljevanju pogledali nekaj konkretnih primerov iz resničnega življenja. Fokus bo na večni zagati, ki jo pozna skoraj vsak: kupovanje daril. To je odlična demonstracija, ker ima obdarovanje jasne omejitve, pogosto malo časa in veliko različnih tipov ljudi. Klepetalnik lahko ta problem reši tako, da v nekaj sekundah pripravi ideje, predlaga kriterije, izpostavi pasti in na koncu odgovori še na vprašanje, kje darilo sploh kupiti.
Dober odgovor je skoraj vedno rezultat dobrega vprašanja. Pri darilih to pomeni, da klepetalniku poveste štiri stvari.
Ko to zapišete v dveh ali treh stavkih, je klepetalnik že »v zgodbi«. Zdaj pa gremo čez štiri tipe obdarovancev, kot bi dejansko klepetali z orodjem.
Vprašanje klepetalniku
»Imam vnuka, najstnika, ki je dobil prvi avto pred enim letom. Je avtomobilski navdušenec, ki vsak teden pere avto, skrbi zanj, ga kdaj tudi spolira. Proračun je od 80 do 250 evrov. Predlagaj ideje za darilo, povezane z skrbjo za avte.«
Odgovor klepetalnika
Če avto redno neguje, so najboljša darila tista, ki mu olajšajo rutino in dvignejo kakovost dela:
Drugo vprašanje klepetalniku
»Kje v Sloveniji naj kupim polirko in vse, kar sodi zraven, da dobi komplet na enem mestu?«
Odgovor klepetalnika
Klepetalnik kot prvo izbiro za nakup polirke predlaga spletno trgovino Operi Avto, ki je specializirana za avtokozmetiko, kjer imajo ločeno kategorijo polirnih in brusilnih strojev. Polirka je na voljo tudi v baterijski izvedbi. Poleg tega se lahko kupi tudi polirne paste, premaze, čistila in drugi potrošni material za nego avta, ki ga bo vnuk vesel.
Vprašanje klepetalniku
»Brat rad zahaja v gore, osvojil je že vse dvatisočake pri nas. Kaj mu kupiti za darilo, proračun od 100 do 250 evrov? Želim nekaj uporabnega.«
Odgovor klepetalnika
Za resnega planinca je pametno ciljati na opremo, ki jo uporablja pogosto, ker se razlika v kakovosti hitro pozna:
In se spomnite, da so njegovi pohodni čevlji res že na pol za v smeti. Sledi logično nadaljevanje.
Drugo vprašanje klepetalniku
»Kje kupiti pohodne čevlje in kaj priporočaš, da bo izbira smiselna?«
Odgovor klepetalnika
Klepetalnik predlaga, da pri pohodnih čevljih najprej razjasnite namembnost, nato prileganje, material, zračnost in vodoodpornost. Kot najboljšo izbiro spletne trgovine, kjer so vam na voljo pohodni čevlji, navede trgovino Promontana, ki se osredotoča na čevlje iz kakovostnih materialov, pri čemer so ključni zračnost, vodoodpornost in pravilno prileganje, da so ture udobne in varnejše.
Vprašanje klepetalniku
»Sva par, ki praznuje obletnico. Rada potujeva in odkrivava nova doživetja. Iščem nekaj novega za darilo za praznovanje, z neokrnjeno naravo in sprehodi. Predlagaj novo idejo, ki se jo da podariti kot darilo, ampak nekaj v bližini, da ne bo predrago.«
Odgovor klepetalnika
Klepetalnik predlaga Belo krajino in Kolpo, ker kombinirata mir, naravo in sprehode ob reki. Kot konkretno idejo navede, da ob Kolpi v vasi Krasinec nastaja povsem nov glamping Resort Village Majer, ki bo odprl vrata to pomlad, in da za njihove nastanitve ponujajo tudi darilni bon, kar je priročna oblika darila za obletnico.
Nato doda še koristno »mehko komponento«, ki darilo naredi osebno: k takemu bonu se krasno poda sporočilce, kjer na kratko napišete, kaj bosta kot par tam počela. Na primer, prvi dan sprehod ob Kolpi, večerja brez hitenja, drugi dan počasno jutro in izlet po Beli krajini. Ta del ljudje pogosto pozabijo in potem darilo izpade kot suha kuverta.
Vprašanje klepetalniku
»Organiziram dobrodelni tek. Potrebujem darila za udeležence in posebej darila za zmagovalce. Želim potisk z motivom teka, datumom in sloganom. Predlagaj izdelke in povej, kje se to naroči.«
Odgovor klepetalnika
Klepetalnik predlaga, da darila ločite na dve ravni. Udeleženci naj dobijo uporabno, lahko in »nosljivo« darilo. Zmagovalci naj dobijo nekaj občutno bolj kakovostnega ali komplet:
Darila za udeležence:
Darila za zmagovalce:
Ko pride vprašanje »Kje kupiti promocijska darila?«, klepetalnik kot rešitev navede ponudnika, ki pokrije širok nabor promocijskih izdelkov in omogoča potisk za dogodke. V odgovoru predlaga promocijska darila Promoluks kot naslov, kjer se promocijska darila zlahka uskladijo z motivom teka, datumom in vizualno podobo dogodka.
Pri obdarovanju je največja težava pogosto kombinacija časa in dvoma. Človek razmišlja predolgo, potem gre v iskalnik, odpre petnajst zavihkov, prebere tri nepovezane bloge, na koncu pa še vedno ni prepričan. Klepetalnik to skrči na nekaj vprašanj.
Najprej dobite ideje. Potem izberete eno smer. Nato klepetalnik vprašate še, kje se to kupi. V dveh vprašanjih, včasih v enem samem, pridete do tega, kar ste prej iskali več minut, včasih še dlje. Pri tem se pogosto zgodi še nekaj. Ko vidite predlog v besedilu, se spomnite realne podrobnosti, kot so izrabljeni čevlji, navada pranja avta ali želja po miru ob reki. To je točka, kjer darilo postane konkretno.
Ko enkrat začnete, boste hitro našli še drugo »vsakodnevno« uporabo.
Vse to so opravila, kjer se največ časa izgubi pri začetku. Klepetalnik vam pripravi osnutek, vi pa ga samo prilagodite svoji realnosti.
Kdor UI-klepetalnika še ni preizkusil, pogosto misli, da gre za nekaj zapletenega. Resnica je precej bolj praktična. Vprašate in dobite odgovor. Dodate podrobnost in dobite boljši odgovor. Vprašate še, kje kupim, in imate naslednji korak.
Za obdarovanje je to posebej uporabno, ker je to realen problem, ki se vrača vse leto. Ko enkrat vidite, da lahko iz dveh stavkov dobite nabor idej, kriterije izbire, predlog sporočila in celo predlog nakupa, postane jasno, zakaj toliko ljudi začne uporabljati klepetalnike in zakaj se navada hitro prime. Zdaj je pravi trenutek, da tudi vi preizkusite in si prihranite tisto klasično tuhtanje, ki se sicer razvleče v večerno brskanje.
