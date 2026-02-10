V članku pokažemo, kako jih lahko uporabite za konkretne življenjske primere, z najhitrejšim primerom pri večni zagati: izbiri daril.

Če ste med tistimi, ki imajo še vedno občutek, da so klepetalniki umetne inteligence (UI) »nekaj za računalničarje«, vas bodo številke hitro prizemljile. Eurostat poroča, da je v letu 2025 generativna orodja UI uporabljalo 32,7 % ljudi med 16 in 74 let, najpogosteje za osebne namene, nato za delo in formalno izobraževanje. Na globalni ravni se v javnih objavah omenja še podatek, da uporabniki ChatGPT pošiljajo okoli 2,5 milijarde pozivov na dan. V praksi to pomeni eno stvar: orodje se je iz »igrače« prelevilo v vsakdanji pripomoček.

V raziskavi FDV o uporabi generativne UI v Sloveniji je med uporabniki besedilnih orodij ChatGPT primarno orodje pri 83 %, za njim sledijo Copilot, Grok, Gemini in Claude z bistveno manjšimi deleži. Ista raziskava poudari tudi navado, ki pove veliko: tretjina uporabnikov generativne umetne inteligence jo uporablja pri vsakodnevnem komuniciranju.

Tipični in pogosti nameni profesionalne uporabe

V članku ChatGPT Slovenija na portalu eMedia navajajo tipične in pogoste namene uporabe klepetalnikov pri nas. Pri posameznikih in študentih se zelo pogosto pojavljajo pisanje seminarskih in diplomskih nalog, povzemanje besedil, prevajanje, pisanje življenjepisov in motivacijskih pisem ter iskanje idej za objave na družbenih omrežjih.

Pri podjetnikih in tržnikih se raba premakne v »operativno pomoč«, pri čemer klepetalnik pomaga pri pisanju oglasov, člankov in e-poštnih kampanj, pri iskanju idej za izdelke ali spletne strani, pri analizi konkurence in pri pripravi vsebinskih strategij. Tehnični profili ga uporabljajo za razlago kode, pisanje skript, odpravljanje napak in optimizacijo algoritmov. V akademskem in medijskem okolju pa se pojavlja kot pomoč pri zbiranju informacij, pripravi povzetkov, osnutkov in pri analizi obsežnih dokumentov.

Za kaj ga uporablja povprečen uporabnik

Ko odštejete šolo, službo in profesionalne naloge, se pri povprečnem uporabniku klepetalnik najhitreje zasidra v čisto vsakdanjih situacijah. Najpogostejši osebni scenariji so zelo praktični. Ljudje ga uporabljajo kot hitro pomoč pri kuhanju, ko jim zmanjka sestavina ali ko želijo ideje za to, kar je že v hladilniku.

Uporabljajo ga za načrtovanje izletov in dopustov, ker v enem pogovoru dobijo predlog poti, okvirni urnik, ideje za postanke in različice glede na vreme ali proračun. Pogosta raba je tudi pri pisanju sporočil, kjer želijo boljši ton ali krajšo, bolj jasno verzijo, od voščil do občutljivih e-poštnih odgovorov.

Velik del zasebne uporabe je tudi »razlaga in učenje brez stresa«. Namesto da bi brali pet forumov, vprašajo klepetalnik, naj jim razloži neko stvar preprosto, korak za korakom. To so lahko finančni izrazi, razlaga pravil, navodila za uporabo kakšne naprave ali pa pomoč pri urejanju doma, od shrambe do seznama opravil za selitev. Pogosto se uporablja tudi za primerjave izdelkov pred nakupom, ko uporabnik želi hitro razumeti, v čem je razlika med dvema možnostma in na kaj mora paziti, da ne kupi napačne stvari.

Če povzamemo, povprečen uporabnik ga v zasebnem življenju uporablja kot kombinacijo hitrega svetovalca, pomočnika za besedila in »iskalnika z razlago«, ki namesto desetih korakov v brskalniku v enem pogovoru pripravi uporaben osnutek, ki ga človek samo še prilagodi svoji situaciji.

Če še niste začeli: to je pravi trenutek

Če spadate med tisti del prebivalstva, ki klepetalnikov še ni začel uporabljati, je čas za preizkus iz zelo preprostega razloga. Preskok v hitrosti in količini uporabnih idej je velik. Odprete ga v brskalniku na računalniku ali ga naložite na telefon. Ne potrebujete posebnega znanja. Ne potrebujete predznanja. Potrebujete samo problem, ki ga želite rešiti.

In da to ne ostane teorija, bomo v nadaljevanju pogledali nekaj konkretnih primerov iz resničnega življenja. Fokus bo na večni zagati, ki jo pozna skoraj vsak: kupovanje daril. To je odlična demonstracija, ker ima obdarovanje jasne omejitve, pogosto malo časa in veliko različnih tipov ljudi. Klepetalnik lahko ta problem reši tako, da v nekaj sekundah pripravi ideje, predlaga kriterije, izpostavi pasti in na koncu odgovori še na vprašanje, kje darilo sploh kupiti.

Kako klepetalniku postaviti vprašanje, da dobite uporaben odgovor

Dober odgovor je skoraj vedno rezultat dobrega vprašanja. Pri darilih to pomeni, da klepetalniku poveste štiri stvari.

Kdo je obdarovanec (starost, interes, navade)?

Kolikšen je proračun?

Kakšne so omejitve (kaj že ima, česa ne želi, kaj je nerodno)?

Kakšen učinek želite (praktično, zabavno, osebno, presenečenje)?

Ko to zapišete v dveh ali treh stavkih, je klepetalnik že »v zgodbi«. Zdaj pa gremo čez štiri tipe obdarovancev, kot bi dejansko klepetali z orodjem.

Primer 1: Vnuk, prvi avto, avtomobilski navdušenec

Vprašanje klepetalniku

»Imam vnuka, najstnika, ki je dobil prvi avto pred enim letom. Je avtomobilski navdušenec, ki vsak teden pere avto, skrbi zanj, ga kdaj tudi spolira. Proračun je od 80 do 250 evrov. Predlagaj ideje za darilo, povezane z skrbjo za avte.«

Odgovor klepetalnika

Če avto redno neguje, so najboljša darila tista, ki mu olajšajo rutino in dvignejo kakovost dela:

kakovosten šampon za avto in rokavica za pranje

brisača iz mikrovlaken za sušenje in set mikrovlaken za notranjost

čistilo za platišča in odstranjevalec železnih delcev

quick detailer ali zaščitni »spray sealant« za hitrejšo zaščito po pranju

čopiči in krtače za detajliranje, posebno za reže in embleme

glina za dekontaminacijo laka in lubrikant

premaz za stekla, da voda hitreje odteka

set za nego notranjosti, plastike in usnja

organizator za prtljažnik, da je oprema vedno na mestu

in še večji preskok: polirka (polirni stroj), da lahko doma sam spolira avto in ga ne vozi na draga poliranja

Drugo vprašanje klepetalniku

»Kje v Sloveniji naj kupim polirko in vse, kar sodi zraven, da dobi komplet na enem mestu?«

Odgovor klepetalnika

Klepetalnik kot prvo izbiro za nakup polirke predlaga spletno trgovino Operi Avto, ki je specializirana za avtokozmetiko, kjer imajo ločeno kategorijo polirnih in brusilnih strojev. Polirka je na voljo tudi v baterijski izvedbi. Poleg tega se lahko kupi tudi polirne paste, premaze, čistila in drugi potrošni material za nego avta, ki ga bo vnuk vesel.

Primer 2: Brat, hribolazec, osvojil vse slovenske dvatisočake

Vprašanje klepetalniku

»Brat rad zahaja v gore, osvojil je že vse dvatisočake pri nas. Kaj mu kupiti za darilo, proračun od 100 do 250 evrov? Želim nekaj uporabnega.«

Odgovor klepetalnika

Za resnega planinca je pametno ciljati na opremo, ki jo uporablja pogosto, ker se razlika v kakovosti hitro pozna:

kakovostne merino nogavice ali set nogavic za večdnevne ture

naglavna svetilka z dobro baterijo

boljši set prve pomoči za nahrbtnik

pohodne palice, če so njegove izrabljene

termo posoda ali lahek termo lonček

dodatna plast oblačil za prehodne razmere

pohodni čevlji kot pogosto najbolj realna možnost

In se spomnite, da so njegovi pohodni čevlji res že na pol za v smeti. Sledi logično nadaljevanje.

Drugo vprašanje klepetalniku

»Kje kupiti pohodne čevlje in kaj priporočaš, da bo izbira smiselna?«

Odgovor klepetalnika

Klepetalnik predlaga, da pri pohodnih čevljih najprej razjasnite namembnost, nato prileganje, material, zračnost in vodoodpornost. Kot najboljšo izbiro spletne trgovine, kjer so vam na voljo pohodni čevlji, navede trgovino Promontana, ki se osredotoča na čevlje iz kakovostnih materialov, pri čemer so ključni zračnost, vodoodpornost in pravilno prileganje, da so ture udobne in varnejše.

Primer 3: Par praznuje obletnico, rada potujeta, želita neko novo izkušnjo v bližini

Vprašanje klepetalniku

»Sva par, ki praznuje obletnico. Rada potujeva in odkrivava nova doživetja. Iščem nekaj novega za darilo za praznovanje, z neokrnjeno naravo in sprehodi. Predlagaj novo idejo, ki se jo da podariti kot darilo, ampak nekaj v bližini, da ne bo predrago.«

Odgovor klepetalnika

Klepetalnik predlaga Belo krajino in Kolpo, ker kombinirata mir, naravo in sprehode ob reki. Kot konkretno idejo navede, da ob Kolpi v vasi Krasinec nastaja povsem nov glamping Resort Village Majer, ki bo odprl vrata to pomlad, in da za njihove nastanitve ponujajo tudi darilni bon, kar je priročna oblika darila za obletnico.

Nato doda še koristno »mehko komponento«, ki darilo naredi osebno: k takemu bonu se krasno poda sporočilce, kjer na kratko napišete, kaj bosta kot par tam počela. Na primer, prvi dan sprehod ob Kolpi, večerja brez hitenja, drugi dan počasno jutro in izlet po Beli krajini. Ta del ljudje pogosto pozabijo in potem darilo izpade kot suha kuverta.

Primer 4: Udeleženci dobrodelnega teka, darila za udeležbo in zmagovalce

Vprašanje klepetalniku

»Organiziram dobrodelni tek. Potrebujem darila za udeležence in posebej darila za zmagovalce. Želim potisk z motivom teka, datumom in sloganom. Predlagaj izdelke in povej, kje se to naroči.«

Odgovor klepetalnika

Klepetalnik predlaga, da darila ločite na dve ravni. Udeleženci naj dobijo uporabno, lahko in »nosljivo« darilo. Zmagovalci naj dobijo nekaj občutno bolj kakovostnega ali komplet:

Darila za udeležence:

bidon ali plastenka za šport

športna brisača ali naglavni trak

vrečka z vrvico za copate

majica dogodka

spominski izdelek, kot je medalja ali obesek

Darila za zmagovalce:

tehnična športna majica ali lahek kos oblačila

komplet »winner pack« z več izdelki in personaliziranim sporočilom

pokal ali plaketa, če imate podelitev

Ko pride vprašanje »Kje kupiti promocijska darila?«, klepetalnik kot rešitev navede ponudnika, ki pokrije širok nabor promocijskih izdelkov in omogoča potisk za dogodke. V odgovoru predlaga promocijska darila Promoluks kot naslov, kjer se promocijska darila zlahka uskladijo z motivom teka, datumom in vizualno podobo dogodka.

Zakaj ti primeri delujejo in zakaj so dobri za začetek

Pri obdarovanju je največja težava pogosto kombinacija časa in dvoma. Človek razmišlja predolgo, potem gre v iskalnik, odpre petnajst zavihkov, prebere tri nepovezane bloge, na koncu pa še vedno ni prepričan. Klepetalnik to skrči na nekaj vprašanj.

Najprej dobite ideje. Potem izberete eno smer. Nato klepetalnik vprašate še, kje se to kupi. V dveh vprašanjih, včasih v enem samem, pridete do tega, kar ste prej iskali več minut, včasih še dlje. Pri tem se pogosto zgodi še nekaj. Ko vidite predlog v besedilu, se spomnite realne podrobnosti, kot so izrabljeni čevlji, navada pranja avta ali želja po miru ob reki. To je točka, kjer darilo postane konkretno.

Še nekaj primerov, ko umetna inteligenca navadnim ljudem olajša življenje

Ko enkrat začnete, boste hitro našli še drugo »vsakodnevno« uporabo.

Urejanje osebnih financ: razlaga stroškov, priprava preprostega mesečnega proračuna, predlogi, kje rezati stroške, seznam vprašanj za banko ali zavarovalnico.

razlaga stroškov, priprava preprostega mesečnega proračuna, predlogi, kje rezati stroške, seznam vprašanj za banko ali zavarovalnico. Pomoč pri zdravju in športu: ideje za vadbo doma brez opreme, raztezne rutine, prilagoditve treninga glede na čas in poškodbe, priprava tedenskega načrta aktivnosti.

ideje za vadbo doma brez opreme, raztezne rutine, prilagoditve treninga glede na čas in poškodbe, priprava tedenskega načrta aktivnosti. Urejanje in razlaga pogodb ter dokumentov v preprostem jeziku: povzetek ključnih točk pogodbe o najemu, naročniških pogojev, garancij, drobnega tiska, seznam »na kaj paziti« pred podpisom.

povzetek ključnih točk pogodbe o najemu, naročniških pogojev, garancij, drobnega tiska, seznam »na kaj paziti« pred podpisom. Priprava na pomembne pogovore: osnutek, kaj povedati pri pogovoru za povišico, razgovoru za stanovanje, reklamaciji, pogovoru z učiteljem, sestava argumentov in miren ton.

osnutek, kaj povedati pri pogovoru za povišico, razgovoru za stanovanje, reklamaciji, pogovoru z učiteljem, sestava argumentov in miren ton. Pomoč pri učenju otrok: razlaga snovi na več ravneh težavnosti, priprava mini kvizov, nalog in primerov, preverjanje razumevanja z vprašanji.

razlaga snovi na več ravneh težavnosti, priprava mini kvizov, nalog in primerov, preverjanje razumevanja z vprašanji. Načrtovanje dogodkov in logistike: seznam stvari za rojstni dan, piknik, poroko v manjšem krogu, protokol za goste, nakupovalni seznam, časovnica opravil.

seznam stvari za rojstni dan, piknik, poroko v manjšem krogu, protokol za goste, nakupovalni seznam, časovnica opravil. Podpora pri hobijih: pomoč pri vrtnarjenju (kako posaditi, kdaj zalivati, kako prepoznati težavo), šivanje, fotografija, ribolov, osnovna glasbena teorija, vse z navodili po korakih.

pomoč pri vrtnarjenju (kako posaditi, kdaj zalivati, kako prepoznati težavo), šivanje, fotografija, ribolov, osnovna glasbena teorija, vse z navodili po korakih. Urejanje digitalnega življenja: varnostna kopija telefona, urejanje fotografij in map, čiščenje e-pošte, nastavitev dvofaktorske avtentikacije, preprost seznam za kibernetsko higieno.

varnostna kopija telefona, urejanje fotografij in map, čiščenje e-pošte, nastavitev dvofaktorske avtentikacije, preprost seznam za kibernetsko higieno. Pomoč pri nakupu rabljenih stvari: vprašanja za prodajalca, kontrolni seznam za ogled rabljenega avtomobila, kolesa ali telefona, tipične prevare, kako preveriti stanje.

vprašanja za prodajalca, kontrolni seznam za ogled rabljenega avtomobila, kolesa ali telefona, tipične prevare, kako preveriti stanje. Reševanje sporov in drugih situacij: predlogi, kako postaviti mejo, kako napisati jasno sporočilo brez konflikta, kako odgovoriti na pasivno-agresiven komentar, kako diplomatsko reči ne.

Vse to so opravila, kjer se največ časa izgubi pri začetku. Klepetalnik vam pripravi osnutek, vi pa ga samo prilagodite svoji realnosti.

Zakaj je zdaj pravi čas

Kdor UI-klepetalnika še ni preizkusil, pogosto misli, da gre za nekaj zapletenega. Resnica je precej bolj praktična. Vprašate in dobite odgovor. Dodate podrobnost in dobite boljši odgovor. Vprašate še, kje kupim, in imate naslednji korak.

Za obdarovanje je to posebej uporabno, ker je to realen problem, ki se vrača vse leto. Ko enkrat vidite, da lahko iz dveh stavkov dobite nabor idej, kriterije izbire, predlog sporočila in celo predlog nakupa, postane jasno, zakaj toliko ljudi začne uporabljati klepetalnike in zakaj se navada hitro prime. Zdaj je pravi trenutek, da tudi vi preizkusite in si prihranite tisto klasično tuhtanje, ki se sicer razvleče v večerno brskanje.

