Ko klecne internet

Današnji internet je precej drugačen od interneta izpred dveh ali treh desetletij, in to ne le po obsegu, vsebini in komercializaciji, temveč je tudi tehnično drugačen. Zasnovan je bil kot decentraliziran in odporen sistem, ki ga ni mogoče spraviti na kolena z napadom na eno točko. Strežniki, ki skrbijo za prenos prometa, v primeru izpada posameznih povezav najdejo alternativno pot. Otoške države z eno samo podmorsko povezavo v svet so resda ranljive, Slovenija pa je na primer s svetom in znotraj države povezana z dovolj optičnih kablov, da izpad kateregakoli ne bi opazno vplival na povezljivost. Med Evropo in Severno Ameriko tako ali tako teče več kot deset podmorskih optičnih kablov, prek katerih se pretakajo petabajti podatkov na sekundo.

Pa vseeno se povezave prekinejo: zakaj? Kdo ima v lasti orjaške podatkovne strežnike? Kaj se zgodi, ko kliknemo na določeno spletno stran?