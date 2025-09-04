  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Znanoteh

    Ko operira dr. Robot

    Robotske operacije prinašajo prednosti tako za paciente kot kirurge. V UKC Ljubljana je robot polno izkoriščen.
    Kirurgom v UKC Ljubljana je trenutno na voljo da Vinci Xi, ki sodi v četrto generacijo kirurških robotov. Fotografije Blaž Samec
    Galerija
    Kirurgom v UKC Ljubljana je trenutno na voljo da Vinci Xi, ki sodi v četrto generacijo kirurških robotov. Fotografije Blaž Samec
    Blaž Kondža
    4. 9. 2025 | 05:00
    8:53
    A+A-

    V nadaljevanju preberite: 

    Kirurgi iz ljubljanskega UKC so od leta 2018 opravili že skoraj 2000 operacij s pomočjo robotske platforme da Vinci Xi, ki se ji bo kmalu pridružil še en robot. Naša novinarska ekipa je spremljala enega od teh posegov.

    Mediji smo pred kratkim poročali, kako je v ZDA kirurški robot s pomočjo umetne inteligence sam operiral žolčnik na prašiču, a kot sta povedala naša sogovornika, kirurga iz ljubljanskega UKC, doc. dr. Simon Hawlina, dr. med., spec. urologije, s kliničnega oddelka (KO) za urologijo, in izr. prof. dr. Jan Grosek, dr. med., vodja oddelka B na KO za abdominalno kirurgijo, bo imel kirurg še lep čas zadnjo besedo.

    Ni pa v kirurgiji nobena novost uporaba robotov, saj so prvo operacijo na svetu z njihovo pomočjo opravili že pred 40 leti. Od takrat se tehnologija nenehno razvija, nedvomno pa je bilo leto 2000 prelomno v robotski kirurgiji – takrat so na trg prišli prvi sistemi da Vinci kalifornijskega podjetja Intuitive Surgical. Podjetje jih je razvilo na osnovi prototipa robota za daljinsko kirurgijo, patentne pravice pa so odkupili od ameriške vojske in vesoljske agencije Nasa. Dodajmo še, da je sistem da Vinci danes že v svoji šesti generaciji.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Sodelovanje med znanostjo in medicino

    Pomemben korak UKC Ljubljana pri zdravljenju kompleksnih srčnih aritmij

    UKC med najbolje opremljenimi centri za elektrofiziologijo srca. V sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko so že opravili prve posege z inovativno napravo.
    2. 9. 2025 | 16:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Kisunla

    Odobrili še drugo zdravilo za alzheimerjevo bolezen

    Prvo zdravilo je evropska agencija za zdravila odobrila lani, drugo julija, obe pa sta namenjeni zdravljenju v zgodnji fazi bolezni.
    Simona Fajfar 19. 8. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poroka Goloba in Tine Gaber: Zgolj ljubezen ali tudi političen kapital?

    Vse, kar predsednik vlade počne, gradi njegovo politično telo, a bolj modro bi bilo poroko načrtovati tik pred volitvami, menijo naši sogovorniki.
    3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Občinski vrtički

    Molova prepoved trajnic povzročila upor vrtičkarjev

    Ljubljanska mestna občina se sklicuje na stroške in pritožbe zakupnikov, a več kot polovica vrtičkarjev na Ježici podpisala peticijo za preklic prepovedi.
    Maja Prijatelj Videmšek 3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Štirikratni zmagovalec Toura je po padcu utrpel smrtno nevarno poškodbo srca

    Chris Froome še dolgo ne bo mogel sesti na kolo. Geraint Thomas na domačih cestah končuje kariero.
    Matic Rupnik 3. 9. 2025 | 09:58
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javne finance

    Proračunski primanjkljaj presegel milijardo evrov

    V fiskalnem svetu opozarjajo, da je povečanje primanjkljaja izključno posledica višje tekoče porabe.
    Karel Lipnik 3. 9. 2025 | 11:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Prihodnost zdravja je v naših rokah

    Delov podjetniški center napoveduje poslovno konferenco Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije.
    3. 9. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Razvoju novih oblik zdravljenj morajo slediti zdravstveni sistemi z vlaganji v znanje in opremo, poudarjata Georg Schroeckenfuchs in Aymeric Royere, Novartis.
    Milka Bizovičar 3. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    robotska operacijakirurgijarobotiUKC Ljubljanaoperacijazdravstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Skupaj

    Ko vam partner dobesedno zleze pod kožo

    Prva prava telesna grozljivka na kinematografskih platnih črpa grozo in gnus iz skupnega življenja povpečnega para.
    Mirt Bezlaj 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Onkraj Turingovega testa

    Pri živalih velja preprost biološki cikel: lakota vodi v iskanje hrane, sitost prinese pomiritev. Pri človeku pa jezik to potrebo preplete z dodatnimi pomeni.
    Sašo Dolenc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Resolucija o razmerah v Gazi

    Mednarodno združenje raziskovalcev genocida izjavlja, da izraelska politika in ukrepi v Gazi ustrezajo pravni opredelitvi genocida iz leta 1948.
    4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Financiranje

    Podjetja iz obrambnega sektorja pogrešajo bančno podporo

    Od sektorja jih odvračajo načela ESG in zahtevna regulacija. Viceguverner Banke Slovenije pravi, da prepovedi za sodelovanje s temi podjetji ni.
    Nejc Gole 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Resolucija o razmerah v Gazi

    Mednarodno združenje raziskovalcev genocida izjavlja, da izraelska politika in ukrepi v Gazi ustrezajo pravni opredelitvi genocida iz leta 1948.
    4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Financiranje

    Podjetja iz obrambnega sektorja pogrešajo bančno podporo

    Od sektorja jih odvračajo načela ESG in zahtevna regulacija. Viceguverner Banke Slovenije pravi, da prepovedi za sodelovanje s temi podjetji ni.
    Nejc Gole 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo