Ko operira dr. Robot

Kirurgi iz ljubljanskega UKC so od leta 2018 opravili že skoraj 2000 operacij s pomočjo robotske platforme da Vinci Xi, ki se ji bo kmalu pridružil še en robot. Naša novinarska ekipa je spremljala enega od teh posegov.

Mediji smo pred kratkim poročali, kako je v ZDA kirurški robot s pomočjo umetne inteligence sam operiral žolčnik na prašiču, a kot sta povedala naša sogovornika, kirurga iz ljubljanskega UKC, doc. dr. Simon Hawlina, dr. med., spec. urologije, s kliničnega oddelka (KO) za urologijo, in izr. prof. dr. Jan Grosek, dr. med., vodja oddelka B na KO za abdominalno kirurgijo, bo imel kirurg še lep čas zadnjo besedo.

Ni pa v kirurgiji nobena novost uporaba robotov, saj so prvo operacijo na svetu z njihovo pomočjo opravili že pred 40 leti. Od takrat se tehnologija nenehno razvija, nedvomno pa je bilo leto 2000 prelomno v robotski kirurgiji – takrat so na trg prišli prvi sistemi da Vinci kalifornijskega podjetja Intuitive Surgical. Podjetje jih je razvilo na osnovi prototipa robota za daljinsko kirurgijo, patentne pravice pa so odkupili od ameriške vojske in vesoljske agencije Nasa. Dodajmo še, da je sistem da Vinci danes že v svoji šesti generaciji.