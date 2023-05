Ko pametni zvočnik obmolkne

V nadaljevanju preberite:

Konec lanskega leta so v Amazonu pognali val odmevnih odpuščanj v tehnoloških velikanih, in sicer z rezanjem 18.000 delovnih mest. Med hladnimi številkami pa so se skrivale presenetljive podrobnosti: najbolj je bil na udaru oddelek sicer priljubljenega in prelomnega pametnega glasovnega asistenta, alexe.

Novembrska reportaža Business Insiderja je bila nato zgolj prva v seriji takšnih, ki so razkrile, da alexa kljub vsesplošni razširjenosti po domovih – v ZDA naj bi jo našli v približno petini gospodinjstev – Amazonu v resnici prideluje zajetno izgubo. Samo v prvem četrtletju leta 2022 je ta znašala tri milijarde evrov, na letni ravni pa približno deset! Oziroma še huje: alexa sploh nikoli ni bila dobičkonosna in podjetje si že celo večnost prizadeva, da bi njeno rabo nekako finančno izkoristilo, pa vse doslej preprosto še niso našli primernega načina za to. Opisane tegobe še zdaleč niso omejene na Amazon, saj ima Google na moč podobne s svojim asistentom, verjetno pa pestijo tudi Applovo siri, le da so v Cupertinu glede tega bolj skrivnostni. Situacija odpira zanimive vidike, med katerimi so tudi pozitivni: nemara vdor v našo zasebnost skozi takšne pametne zvočnike le ni tako obsežen, če ga podjetja nikakor ne morejo monetizirati.