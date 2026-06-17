Komuniciranje znanosti v dobi dezinformacij

Komuniciranje znanosti je v času, ko (dez)informacije oblikujejo družbo, vse pomembnejše. Te teme sicer dobivajo pozornost v tradicionalnih medijih, pojavljajo se tudi na družbenih omrežjih, je pa še vedno živo vprašanje, kako kompleksne raziskave javnosti približati razumljivo in hkrati strokovno.

To je bila tema simpozija Od raziskav do javnosti: znanstveno komuniciranje v humanistiki in družboslovju, ki sta ga nedavno pripravili Fakulteta za humanistični študij (ISH) Univerze Alma Mater Europaea in Center za humanistiko Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper.

Strokovnjaki iz Slovenije, Nemčije in Norveške so se strinjali, da raziskovalci danes ne morejo več ostajati zgolj v akademskem prostoru – učinkovito znanstveno komuniciranje postaja ključno za zaupanje javnosti in razumevanje sodobne družbe. Dr. Meike Haken z berlinske Freie Universität je poudarila, da postaja meja med znanstveno preverjenimi informacijami in manipulativnimi vsebinami vse bolj zabrisana. Po njenem mnenju morajo raziskovalci javnosti pokazati ne le rezultate raziskav, ampak tudi način, kako znanost nastaja – transparentno, argumentirano in odgovorno. »Velika težava je, ko ni mogoče prepoznati, kaj je resnično znanstveno znanje in kaj alternativna dejstva ali lažne novice. Znanstveniki imajo tu pomembno vlogo, da predstavijo dejstva, ki jih lahko podprejo z razlagami metod in ozadja dela. Tako lahko javnost prepozna, kdo je strokovnjak in kdo ne,« je poudarila. Na drugi strani jih morajo seveda pričakati razgledani bralci, poslušalci in gledalci. »Vse se mora začeti že v otroštvu – v vrtcih, šolah, že otrokom je treba razlagati, kako znanost deluje,« je pojasnila raziskovalka izzivov znanstvenega komuniciranja.

Kot je dodala, v zadnjih letih v Nemčiji v znanstvenih ustanovah opažajo vse večjo institucionalizacijo znanstvenega komuniciranja. »Pojavilo se je res veliko komunikacijskih oddelkov, ki se vse bolj ločujejo od klasičnih oddelkov za odnose z javnostmi.« Na vprašanje, kdo je odgovoren za znanstveno komuniciranje – znanstveniki sami ali specializirani komunikatorji –, je odgovorila, da je treba izkoristiti sinergije med vsemi strokovnjaki in različnimi vlogami. »Tega pravzaprav ne smemo ločevati, saj ima vsaka vloga svoje strokovno znanje, kako komunicirati znanost.« Zaupanje v znanost se krepi tudi prek obrazov, je dodala. »Javnost si želi spoznati osebe, ki stojijo za raziskavami in znanjem.«

Dr. Meike Haken med drugim raziskuje komuniciranje različnih znanosti na družbenih omrežjih oziroma tako imenovane znanstvene vplivneže. Ti znanstveni komunikatorji lahko na tiktoku ali instagramu dosežejo obsežno občinstvo in pomembno vplivajo v boju proti dezinformacijam. »Na platformah lahko dosežete zelo široko javnost. Komuniciranje je tam hitrejše in neposredno, vzpostavi se lahko tudi bolj oseben odnos. Če raziskovalec nastopa v izjavah v članku ali televizijski oddaji, z občinstvom ni povezan. Tudi ne ve, kdo ga bere ali posluša. Na družbenih medijih je morda nekaj več nadzora, saj je mogoče spremljati, kaj je pritegnilo občinstvo,« je dejala.

Ko mladi ustvarjajo novice

Predvsem najstniki in mladi odrasli novice pridobivajo prek družbenih omrežij. Vendar lahko ravno tam padejo v past lažnih novic. Dr. phil. Gerald Hühner že več let vodi projekt medijskega opismenjevanja mladih v sodelovanju z uglednim nemškim časopisom Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), kjer mladi z raziskovanjem in objavljanjem člankov razvijajo kritično mišljenje, medijsko pismenost in odgovoren odnos do informacij.

»Večina mladih ne spremlja tradicionalnih medijev. Naš projekt, katerega cilj je priprava člankov za ugledni nemški časopis, pa jim odpira vrata, da lahko kot mladi novinarji opravijo intervju z vrhunskimi športniki in drugimi znanimi osebnostmi. Zanimajo jih športniki, glasbeniki, umetniki, politiki, sem ter tja tudi znanstveniki ali gospodarstveniki. Vendar je pogosto pomembnejša pot, ki jih vodi prek raziskovanja o ozadju teme, priprave vprašanj in drugega do končnega rezultata.« Tako namreč razvijajo še kako pomembno kritično razmišljanje in ustrezno pretresanje informacij. »Pri tem naj poudarim, da se v naš projekt vključujejo radovedni in kritični dijaki. Le enkrat me je eden vprašal, kaj naj pa sploh vprašam sogovornika. Dijaki so nekako vajeni, da se učijo na pamet informacije, ki jih lahko že po testu pozabijo. Toliko, da dobijo dobro oceno. Nujno pa je, da jim zagotovimo osnovno znanje, sicer jim ga bo v prihodnosti zagotovila umetna inteligenca. Zato je tako zelo pomembno kritično pretresanje vseh informacij, ki so na voljo. Te so danes večinoma brezplačne, oddaljene le en klik. Soočamo se z inflacijo informacij, zato se je treba vprašati, ali je ta informacija relevantna, ali je resnična, ali jo sploh potrebujem za svoje življenje, za izobrazbo ...«

Tudi zato so v projektu osredotočeni na pripravo člankov za najbolj tradicionalni medij – časopis in ne za novejše medije, na primer družbena omrežja ali podkaste. »Naučiti se morajo, kako nastajajo novice, kako tradicionalni mediji preverjajo informacije in ugotavljajo dejstva.« Vsak članek, ki ga napišejo mladi slovenski novinarji, mora izpolnjevati visoke standarde časopisa.