Komunikatorica znanosti letos Marina Dermastia

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je danes podelila priznanja Prometej znanosti za vzorno donatorstvo ter za odličnost v komuniciranju znanosti. Častni naziv komunikatorice znanosti leta 2023 je prejela biologinja Marina Dermastia. Priznanje Prometej znanosti je prejela tudi Delova novinarka Maja Prijatelj Videmšek, ki ažurno in kritično poroča o podnebni krizi, krizi biodiverzitete, zaščiti živali in prehrambni industriji ter kmetijstvu.

Po besedah direktorja SZF Edvarda Kobala imajo komunikatorji in komunikatorice znanosti pomembno vlogo v družbi, saj jo informirajo, izobražujejo, ozaveščajo in vabijo k sodelovanju, njihovo delo pa si zato zasluži biti nagrajeno.

Častni letni naziv komunikator/komunikatorica znanosti je najvišje priznanje, ki ga SZF podeljuje za dosežke na področju komuniciranja znanosti v Sloveniji od leta 2013.

Na slavnostni akademiji, ki je potekala v dvorani državnega sveta, so častni naziv za lani podelili profesorici botanike in biologije celice na Univerzi v Ljubljani, znanstveni svetnici na Nacionalnem inštitutu za biologijo ter članici uredniškega odbora National Geographic Slovenija Marini Dermastia. Kot so pri SZF zapisali v obrazložitvi, se Dermastia ponaša z bogato raziskovalno, pedagoško in popularizatorsko dejavnostjo, nadgradila pa jo je z izjemno ustvarjalnim delovanjem na področju komuniciranja znanosti in znanstvenih dosežkov. Prepoznavna pa je tudi po angažmaju v proslavljanju svetovnega dneva očarljivih rastlin in evropske noči raziskovalcev, so poudarili.

»Nagrada mi veliko pomeni. Z znanostjo se ukvarjam vse življenje, ampak imam tudi nekaj družboslovnega čuta in enostavno se mi zdi, da moram vse, kar naredim, še nekomu povedati,« je ob robu slovesnosti dejala Dermastia.

Listino finalistke nacionalnega izbora komunikatorica znanosti leta 2023 je prejela novinarka STA in urednica portala STAznanost Lea Udovč. Listine finalista oz. finalistke nacionalnega izbora za priznanja Prometej znanosti so prejeli profesorica primorske univerze Katja Adam, profesor ljubljanske univerze Damijan Miklavčič in Andrej Kržan s Kemijskega inštituta.

Priznanja Prometej znanosti so si prislužili Zvezdan Pirtošek iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, profesorja mariborske univerze Andrej Rahten in Franc Janžekovič, novinarka in urednica portala Časoris Sonja Merljak Zdovc, novinarka Dela Maja Prijatelj Videmšek in gimnazijski profesor Nejc Davidović.

»Vesela in ponosna sem, da je bilo moje delo pri(po)znano. To mi daje motivacijo, da nadaljujem po tej poti naprej. Kakovostno novinarstvo ima in daje smisel,« je poudarila Maja Prijatelj Videmšek.

V kategoriji skupin in organizacij pa so listino finalista prejeli profesorja ljubljanske univerze Anton Meden in Aleš Knez, profesorica Alenka Fikfak s sodelavci za projekt LEGO # Plečnik in uredniški odbor revije Acta medico-biotechnica.

Priznanja Prometej znanosti so prejeli Inštitut za računalništvo Univerze v Mariboru, Manja Rogelja s sodelavci (Akvarij Piran/Univerza na Primorskem) ter skupina v sestavi Al Vrezec, Tomi Trilar, Špela Pungaršek in Matija Križnar za knjižni projekt o Joannes Antoniusu Scopoliju.

Priznanje Prometej znanosti za vzorno donatorstvo pa so podelili Jožetu Mačku, Mitji Zupančiču, Francu Vrečerju, Stanku Strmčniku in Tomažu Gyergyeku.