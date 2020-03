Konec dobe dragona prve generacije

43 ton zalog je v dvajsetih poletih dostavil dragon na Mednarodno vesoljsko postajo

ℹ Grummanova kapsula zgori Z Naso ima pogodbo za dostavo tovora tudi podjetje Northrop Grumman. Kapsula cygnus je zaloge do zdaj dostavila trinajstkrat, ni pa, v nasprotju z dragonom, sposobna vrnitve na trdna tla. Cygnuse tako uporabljajo le kot zabojnike za smeti, saj kapsula ob vrnitvi zgori v atmosferi.

Podjetje ponovne uporabe

Zadnji pristanek s pomočjo mehanične roke. FOTO: Nasa

Tovorna kapsula podjetja SpaceX je na Mednarodno vesoljsko postajo na začetku tedna dostavila skoraj dve toni zalog, med njimi tudi nove znanstvene instrumente in nekaj priboljškov. Trojica astronavtov se je tako lahko posladkala s skittlesi, mehiško hrano, svežim grozdjem in paradižniki. To pa je bila tudi zadnja dostava s prvo generacijo tovornih dragonov.Podjetje Elona Muska je tovor na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) začelo dostavljati leta 2012. Tokratna odprava je bila dvajseta po vrsti in hkrati zadnja za prvo serijo tovornih kapsul dragon. Te so morali astronavti z robotsko roko ujeti in nato pritrditi na pristajališče. Čeprav rutinsko opravilo, je bilo vedno prisotnega tudi nekaj tveganja.Spacex bo osnovne dragone upokojil, zamenjale jih bodo kapsule z avtomatskim pristajanjem. To je tovorna različica kapsule, s katero so marca lani uprizorili popolnoma avtomatiziran postopek, z nekaterimi spremembami pa je primerna tudi za prevoz človeške posadke. Zadnji dragon, ki bo na postajo pritrjen dober mesec, potem pa se bo na Zemljo vrnil z veliko znanstvenimi vzorci in smetmi, je bil na postaji že februarja 2017 in decembra 2018.Tri odprave v vesolje so bile za tovorno kapsulo prve generacije skrajna meja, novo serijo dragonov pa bodo lahko uporabili po petkrat, so poudarili v podjetju, v katerem se močno trudijo, da bi zmanjšali stroške vesoljskih poletov. Večkratno uporabo želijo zagotoviti tudi prvim stopnjam raket. V tokratni izstrelitvi minuli petek so zaznali že petdeseti uspešni pristanek.Dragon ena bo sicer za vedno zapisan kot kapsula, s katero se je spremenila vesoljska industrija. Leta 2012 je namreč postala prvo zasebno plovilo, ki je pristalo na vesoljski postaji. V dvajsetih odpravah je podjetje astronavtom dostavilo 43 ton zalog, znanstvenih eksperimentov in opreme. Tokrat je kapsula dostavila tudi platformo Bartolomeo, ki sta jo razvili Evropska vesoljska agencija in podjetje Airbus, ter bo podjetjem in raziskovalnim institutom omogočala pritrditve različnih znanstvenih instrumentov na zunanjo stran postaje.Spacex ima pogodbo za dostavo tovora za zdaj sklenjeno do leta 2024, vredna pa je več kot tri milijarde evrov.Pristajanje dragonov druge generacije bo enako kot v primeru prve, saj bodo po upočasnitvi s padali padli v Atlantski ocean. Takšni pristanki so predvideni tudi za taksije za astronavte. Morda bo testni polet dveh astronavtov že maja. Novo tovorno kapsulo pa bodo predvidoma prvič izstrelili jeseni.