Korak bliže zdravljenju raka s protoni

Ljubljana – Na Institutu Jožef Stefan so gostili domače in tuje strokovnjake za zdravljenje raka s protonsko terapijo. Ti so predstavili dva predloga vzpostavitve centrov za zdravljenje – regijskega, v katerem bi sodelovale države jugovzhodne Evrope, in slovenskega, ki bi deloval na onkološkem inštitutu.Protonska terapija, ki z žarkom protonov učinkoviteje uničuje rakaste tumorje in manj prizadene zdravo tkivo, v svetu že pomembno dopolnjuje sodobne načine zdravljenja raka z obsevanjem. Njena glavna prednost v primerjavi s fotonskim in elektronskim je, da je vstopna doza zelo majhna, na cilju v tumorju pa velika, večina ...