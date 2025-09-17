Korak pred naslednjo pandemijo

Od spremljanja komarjev do nadzora odpadnih voda – raziskovalci združujejo raznovrstne podatkovne tehnike, da odkrijejo zgodnje znake novih okužb, še preden te izbruhnejo.

Ko je svet v začetku leta 2020 zajela pandemija, je bila evropska raziskovalna pobuda Prilagodljiv observatorij za nove nalezljive bolezni (VEO) še v zametkih. Sodelujoči v njej so iskali način, kako se z učinkovitejšim nadzorom nad boleznimi bolje odzvati na izredne razmere v javnem zdravstvu. Njihova prizadevanja so postala še toliko relevantnejša in pomembnejša zaradi zdravstvene krize med pandemijo covida-19.

Pet let pozneje se pomena pripravljenosti na pandemije še vedno močno zaveda vodilna raziskovalka in koordinatorica pobude VEO, profesorica Marion Koopmans, nizozemska virologinja z Medicinskega centra Erasmus v Rotterdamu. Mednarodno je priznana zaradi svojega strokovnega znanja na področju novih nalezljivih bolezni in zoonotskih bolezni. »Covid je v nas vcepil občutek nujnosti, da se znamo ustrezno odzvati na tveganja za nastanek pandemij. Prav tako je pokazal, da infrastrukture niso pripravljene na hitre spremembe in pospešeno širjenje bolezni,« je poudarila.

Koopmansova je več desetletij delala v javnem zdravstvu, raziskovala je, kako se bolezni gibajo med ljudmi, živalmi in okoljem, med drugim je preučevala izbruhe gripe, črnih koz, ebole, zike in opičjih koz. Spoznala je, da obstoječi nadzorni sistemi niso bili izdelani za dohajanje hitrih pojavov novih nalezljivih bolezni. »Danes lovimo en virus, jutri drugega, in zato se moramo tega lotiti pametneje,« je bila jasna.

S pobudo VEO je prvič uvedla bolj proaktiven, skupen pristop k nadzoru in združevanju podatkov o novih boleznih – tistih, ki jih prenašajo komarji, ptiči ali odpadne vode – z novimi nevarnostmi, povezanimi s podnebnimi spremembami. Raziskovalci se tako ne osredotočajo na samo eno težavo ali en patogen, ampak uporabljajo celosten pristop, v okviru katerega so pregledali več morebitnih žarišč, da bi odkrili zgodnje opozorilne znake. »S pobudo želimo biti čim prej na pravem kraju ob pravem času, da težave preprečimo, še preden izbruhnejo širše,« je povedala.

Spremljanje komarjev

Prof. Frederic Bartumeus z Inštituta za napredne študije v Blanesu v Španiji vodi pobudo Mosquito Alert, ki je del pobude VEO in se osredotoča na porast bolezni, ki jih prenašajo komarji. Številne bolezni, na primer denga ali okužba z virusom Zahodnega Nila, so bile nekoč večinoma omejene na tropske predele, a so vse pogostejše tudi v Evropi. Pojavnost denge od leta 2010 vztrajno narašča, ugotovljenih je bilo več kot 400 lokalnih primerov, predvsem v Italiji in Franciji. Virus Zahodnega Nila se prav tako širi na sever. Leta 2024 so ga po poročanju Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni odkrili pri ljudeh, pticah in konjih vse do Nemčije in Poljske.

FOTO: Shutterstock

Prof. Bartumeus kot glavne dejavnike izpostavlja povečano gibanje ljudi, podnebne spremembe ter širitev geografskega območja različnih vrst komarjev. Zdaj je njegovi ekipi prek projekta VEO uspelo pridobiti nova spoznanja o njihovem širjenju. V projektu Mosquito Alert se zanašajo na občansko znanost: aplikacija je dostopna širši množici ljudi, ki lahko spremljajo in pošiljajo fotografije komarjev, to pa omogoča množično zbiranje podatkov na velikem območju. Aplikacija je na voljo v 19 jezikih, uporablja pa se po vsej Evropi in tudi zunaj njenih meja. V okviru pobude VEO so jo uporabljali za treniranje modelov umetne inteligence za prepoznavanje vrst komarjev s fotografij. Lokalnim zdravstvenim ekipam pomaga napovedovati tveganja in usmerjati ciljne strategije nadzora.

Še večji dosežek pa je združevanje teh podatkov z drugimi viri. »Pri pripravljenosti ne gre samo za patogene in človeške bolezni, temveč za sisteme, ki jih napovedujejo in povezujejo. Projekti, kot je VEO, niso več izbirni – so nujni,« je povedal prof. Bartumeus.

Priprave na bolezen x

Prof. Frank Aarestrup, strokovnjak za protimikrobno odpornost, ki deluje na Tehnični univerzi na Danskem, vodi drugi del projekta, in sicer spremljanje odpadnih voda za zgodnje odkrivanje tako imenovanih tihih epidemij. Tradicionalni nadzor se osredotoča na simptomatske bolnike. Pri nadzoru odpadnih voda pa spremljajo spremembe v zdravih populacijah. Hkrati lahko odkrijejo prisotnost bakterijskih patogenov, virusov, parazitov in genov za protimikrobno odpornost.

»Za povsem nove patogene, ki jih še ne iščemo v klinični diagnostiki, je nadzor odpadnih voda morda res dobra priložnost,« je pojasnil prof. Aarestrup.

Severneje, na Grenlandiji, so raziskovali tudi, kako bi naraščajoče arktične temperature lahko sprostile skrite patogene, ki so že stoletja ujeti v permafrostu. Projekt je vključeval odprave na ledene površine, kjer so analizirali bakterije v prsti na arheoloških »žariščih« – krajih, kjer so v preteklosti odlagali človeške odpadke.

Rezultati so pokazali, da so bile sledi bakterij še vedno prisotne, taljenje permafrosta v prihodnosti pa bo morda razodelo pomembne namige za odkrivanje novih bolezni.

Prof. Marion Koopmans meni, da bodo spremembe podnebja na Grenlandiji vplivale tudi na širše vzorce bolezni, na primer na spreminjanje selitev ptic. »V določenih delih Grenlandije se srečujejo selitvene poti ptic iz Evrope, Azije in obeh Amerik. Zaradi podnebnih sprememb in taljenja ledu obstaja možnost, da se bodo tukaj ptice zadrževale dlje časa, s tem pa se bo odprla nova pot za širjenje bolezni,« je povedala.

Glede na vse te okoliščine je pravi cilj pobude VEO prepoznati, kako se je mogoče hitro odzvati na »bolezen x«. To je hipotetičen, še neznan patogen, ki bi nekega dne v prihodnosti lahko sprožil pandemijo, kakršna je bila pandemija covida-19. Junija je ekipa izvedla poskusno simulacijo izbruha, da bi preizkusila svoj sistem.

Zapuščina projekta

Projekt VEO se bo uradno sklenil konec leta, vendar prof. Marion Koopmans upa, da bo njegova zapuščina živela še naprej in prispevala k oblikovanju temeljev za prihodnje pobude za pripravljenost na pandemije. Kratkoročno bo velik del že ustvarjenih podatkov na voljo za ponovno uporabo, ekipa pa zdaj razvija uporabniku prijazno aplikacijo za vse, ki jih to področje zanima. »Pobuda VEO je pokazala, kako lahko zgradite sistem nadzora, ki je pripravljen za uporabo – ne glede na to, kateri patogen se bo pojavil, bodo orodja že na voljo. Odlično bi bilo, če bi lahko to delo nadaljevali v okviru prihodnjih partnerstev,« je povedala.

–––

Raziskave, omenjene v članku, so financirane v okviru programa EU Obzorja. ​Članek je bil prvotno objavljen v reviji Horizon, reviji EU za raziskave in inovacije.