Kraj, kjer iščejo neznane delce in ustvarjajo antimaterijo

Prof. dr. Joachim Mnich je direktor za raziskave in računalništvo v Evropski organizaciji za jedrske raziskave (Cern) v Ženevi. Je eden vodilnih strokovnjakov in strategov na področju fizike visokih energij v Evropi in svetu. V svoji vlogi navigira med željami raziskovalcev za nove raziskave in viri, ki so na voljo, a poudarja: »Dokler je več dobrih idej kot virov, je laboratorij v zdravem stanju.«

V intervjuju lahko preberete, kako v Cernu trkajo delce, kakšen bo novi pospeševalnik, katere tehnologije razvijajo in kako shranjujejo ogromno količino zbranih podatkov.