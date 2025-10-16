  • Delo mediji d.o.o.
    Znanoteh

    Izjemno odkritje gverilskih arheologov na Krasu odstira novo sliko zgodovine

    Slovenska arheologa sta na Krasu odkrila dolge kamnite strukture, ki so jih prazgodovinske skupnosti uporabljale za množični lov na divjad.
    Šlo je za strukture, ki jih ni mogla narediti majhna skupnost, temveč tu govorimo o organizacijskem delu 50, 100, 150 ljudi, ki so zgradili te 'pasti' oz. strukture. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Šlo je za strukture, ki jih ni mogla narediti majhna skupnost, temveč tu govorimo o organizacijskem delu 50, 100, 150 ljudi, ki so zgradili te 'pasti' oz. strukture. FOTO: Blaž Samec
    Beti Burger
    16. 10. 2025 | 10:05
    16. 10. 2025 | 10:05
    8:22
    A+A-

    Če smo doslej mislili, da so v Evropi v prazgodovini lovci lovili živali le po eno oziroma dve s puščico – v majhnem merilu – kot si predstavljamo sodobne (ljubiteljske) lovce s puško, – nam zadnje odkritje slovenskih arheologov Dimitrija Mlekuža Vrhovnika z ljubljanske filozofske fakultete in Tomaža Fabca z Zavoda za kulturno dediščino Slovenije, kaže, da to ne drži.

    Arheologa sta v ugledni znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) objavila članek o izjemnem odkritju na Krasu: o več kilometrov dolgih kamnitih strukturah, ki so jih prazgodovinske skupnosti uporabljale za množični lov na divjad. Študija temelji na zračnem laserskem skeniranju (LiDAR), terenskih raziskavah, izkopavanjih in analizah z uporabo geografskih informacijskih sistemov (GIS). 

    Gre za eno največjih tovrstnih prazgodovinskih arhitektur v Evropi. Odkritje spreminja razumevanje evropske prazgodovine. Kaže namreč, da so lovske skupnosti ustvarjale monumentalne krajinske strukture, ki so zahtevale odlično poznavanje prostora, zapleteno organizacijo, natančno načrtovanje in upravljanje sezonskih presežkov mesa.

    Zadnji trenutki črede jelenov: 3D rekonstrukcija osrednje pasti z usmerjevalnimi zidovi, ki usmerjajo živali proti naravni skalni stopnji, kjer padejo čez rob in se ujamejo v past pod njo. FOTO: D. Mlekuž Vrhovnik/filozofska Fakulteta Ul.
    Zadnji trenutki črede jelenov: 3D rekonstrukcija osrednje pasti z usmerjevalnimi zidovi, ki usmerjajo živali proti naravni skalni stopnji, kjer padejo čez rob in se ujamejo v past pod njo. FOTO: D. Mlekuž Vrhovnik/filozofska Fakulteta Ul.

    PREBERITE ŠE -> Krasu meljemo kosti in mu s tem brišemo preteklost

    Najverjetneje je šlo za jelene

    Šlo je za zapletene suhozidne sisteme v obliki lijaka, dolge od nekaj sto metrov do več kilometrov,  ki se zaključujejo s pastmi pod skalnimi stopnjami ali stenami, v katere so prazgodovinske skupnosti usmerjale črede divjih živali.

    »To so bile ogromne krajinske strukture, pravzaprav arhitekturo, ki je bila namenjena temu, da je skupnost lovila črede živali, ki so se premikale čez krajino. Četudi še nimamo naposrednih dokazov, menimo, da gre za črede jelenov, ki so se selile po Krasu. Lovili so jih na posebnih točkah, prelazih, prehodih čez hribe in griče. Strukture so zelo učinkovito umeščene v prostor: živali ženejo v lijak, da se te gibljejo proti končni pasti, kjer padejo čez prepad, v steno, v past,« je za Delo pojasnil Dimitrij Mlekuž Vrhovnik, ki je sicer doktoriral iz Krasa.

    Izkopavanje ene od pasti je pokazalo, da je bila struktura okoli 3500 let pred sedanjostjo že dolgo opuščena.

    »Delovanje teh sistemov je temeljilo na natančnem poznavanju vedenja živali, najverjetneje jelenjadi, njihovih sezonskih poti in dobrem razumevanju prostora,« sta ugotovila slovenska raziskovalca.

    Kot je dodal Mlekuž, gre za princip, ki je relativno univerzalen, ga pa najdemo tudi drugod po svetu: podobne pasti so doslej poznali z Bližnjega vzhoda, iz Izraela, Severne Afrike, arabske puščave. Tam so pasti relativno stare – še iz časov pred začetkom kmetovanja.

    FOTO: Blaž Samec
    FOTO: Blaž Samec

    Presežki hrane – gostije

    Doslej je za naš evropski prostor veljalo, da so ljudje poznali le lov na posamezne živali, kar je bila gotovo tudi praksa, sploh pri majhnih skupnostih. Vendar pa prav te krajinske strukture kažejo, da so lahko sočasno ujeli ogromno število jelenov: 50 ali celo 100. »Naenkrat so imeli ogromne količine mesa oziroma hrane. Ti presežki hrane pa so ustvarili zanimivo družbeno življenje,« je za Delo pojasnil arheolog.

    Poleg tega so v okviru raziskovanja izračunali, koliko dela je zahtevalo grajenje tako zahtevnih konstrukcij. Strukture niso mogle narediti majhne skupnosti, šlo je za organizacijsko delo 50, 100, 150 ljudi: »Gre za dokaz, da so v prazgodovini na Krasu živele velike skupnosti, ki so, vsaj sezonsko, najverjetneje jeseni, ko se selijo jeleni, ulovile te živali, ki so jih morali pojesti. Zaradi količine so jih porabili v gostijah, praznovanjih, festivalih. To je popolnoma nova slika zgodovine.«

    Lidarski posnetek površja Krasa razkriva ostanke več kilometrov dolgih usmerjevalnih zidov, ki se zlivajo v lijake in se končajo v pasteh pod stenami na robovih vrtač. FOTO: D. Mlekuž Vrhovnik/filozofska Fakulteta Ul
    Lidarski posnetek površja Krasa razkriva ostanke več kilometrov dolgih usmerjevalnih zidov, ki se zlivajo v lijake in se končajo v pasteh pod stenami na robovih vrtač. FOTO: D. Mlekuž Vrhovnik/filozofska Fakulteta Ul

    Kot razlaga sogovornik, te konstrukcije kažejo, da so bili presežki hrane neko gonilo družbenega in socialnega življenja: »Ne razumemo jih v kapitalističnem smislu, da bi imeli presežke za prodajo, proizvodnjo, kot je to danes. Doslej smo menili, da so na tem področju živele manjše skupnosti nekje 20 ljudi, ki so tu in tam ujele kakšnega jelena. Prav te strukture pa so pokazatelj precej večjih skušnosti. Ki so se zbrale vsaj enkrat letno. Doslej takšne dinamike nismo videli ali razumeli. To je šele začetek raziskovanja in razumevanja teh prazgodovinskih skupnosti.«

    LiDAR je omogočil širšo perspektivo

    In kako sta s kolegom in prijateljem arheologom prišla do teh spoznanj? »S Tomažem Fabcem Kras raziskujeva že dolga leta. Razumeva ga kot nekakšen laboratorij: sprehajava se, raziskujeva, se pogovarjava. Sam sem doktoriral iz začetka živinoreje na Krasu, Fabec pa iz vrtač na Krasu. Začetek uporabe laserskega skeniranja LiDAR je tudi nama kot arheologoma omogočilo povsem nov način raziskovanja. Z njim smo na prostoru Krasa odkrili zanimive strukture iz prazgodovine, namenjene pašništvu, ovčereji. Fabec je ugotovil, da je bil v bronasti dobi Kras odprt: gozd so požigali, da so dobili ogromne pašnike. Ko sva pregledovala te posnetke in kartirala strukture iz bronaste dobe, sva odkrila nekaj stvari, ki se niso skladale. Ki niso spadale v ta vzorec,« pojasnjuje Mlekuž.

    Ko sta pred slabima dvema letoma šla na teren pogledat te strukture, sta takoj pomislila, da ne gre za strukture iz bronaste dobe, ampak za nekaj starejšega. Takoj sta pomislila na pasti za jelene: »Dobila sva tisti manjkajoči košček.«.

    S pomočjo LiDAR sta dobila novo perspektivo. Četudi strukture stojijo v krajini na Krasu, ljudje so jih stalno srečevali, je šele iz izraka vse dobilo smisel: »Mogoče jih je bilo videti kot celoto, kot vzorec. Tehnologije, tudi daljinsko zaznavanje, so spremenile perspektivo. Stvari vidimo v večjem merilu, lahko zaznamo vzorce v krajini. Prej so arheologi kopali majhne luknjice, zdaj pa vidimo celo krajino, v kateri so ljudje živeli, gradili velike konstrukcije, se premikali. Tudi s pomočjo teh tehnologij je prišlo do velike spremembe v razumevanju arheologije,« je pojasnil arheolog.

    Fotografija je simbolična. FOTO: Drago Perko
    Fotografija je simbolična. FOTO: Drago Perko

    Gverilska arheologija

    Raziskovalec je še povedal, da sta z arheologom Fabcem pri tem raziskovanju ubrala gverilsko arheologijo: to pomeni, da sta raziskovala zunaj uradnih institucij, na lastno pest oziroma za svoje zanimanje.

    »To je bila tako nova stvar, da nama verjetno ne bi nihče verjel. Težko je dobiti financiranje v teh inštitucijah, dobiti denar za raziskovanje. Zato sva delala mimo institucij. Delala sva v prostem času, za naju je bil to ljubiteljski projekt, ki sva ga raziskovala iz trme. Nekaj malega, kar sem imela fakultetnega denarja za raziskovanje, sem ga uporabil, sicer pa je bilo to na lastno pest«.

    Zdaj, ko jima je uspelo pokazati, dokazati in objaviti raziskavo v ugledni znanstveni reviji, je to, kot je dejal Mlekuž, začetek. Odpirati so se začela vprašanja o politični dinamiki, gostijah. »Z veseljem jih bomo raziskovali še naprej. Objava nama bo omogočila, da nadaljujeva raziskovanje v okviru institucij. Verjamem, da je to le en delček. Da Kras skriva še marsikaj«.

    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Preteklost

    Neandertalčeva piščal. Pred 60.000 leti so v Sloveniji že igrali glasbo

    V Narodnem muzeju Slovenije bo do februarja na ogled razstava o neandertalčevi piščali. O piščali in razstavi pripovedujeta Matija Turk in Miran Pflaum.
    27. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenik spreminja svet

    Nikoli ne bomo presegli inteligence narave

    Matej Skočaj raziskuje toksine gob, ki bi jih lahko uporabljali kot alternativo kemičnim pesticidom.
    Saša Senica 13. 6. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Načrtovana sanacija pogorišča na Krasu uničuje kulturno dediščino

    Icomos Slovenija poziva k vzpostavitvi medresorskega sodelovanja in celostnega pristopa k sanaciji.
    29. 4. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Kadrovanje

    Znani člani sveta Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije

    Vlada je na četrtkovi seji imenovala štiri člane sveta v novoustanovljeni muzej.
    10. 2. 2023 | 14:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravnica

    Umrla je Milena Špela Kristan

    Zdravnica in gornica je v Himalaji zgradila ambulanto.
    13. 10. 2025 | 16:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politbarometer

    Koliko ljudi je prepričanih, da Gibanja Svoboda ne bi volilo?

    Rekordno podporo je stranka, ki jo vodi Robert Golob, imela konec leta 2022, nato pa je v dobrem letu dni njena podpora strmoglavila.
    15. 10. 2025 | 09:43
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Kalimnos

    Grški otok, ki se jeseni spremeni v Slovenijo

    Na stotine plezalnih smeri z znamenitimi kapniki in številne plaže, kjer se lahko potopiš v zelenomodro morje.
    Maja Grgič 14. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vinjete

    Veljavnost vinjet podaljšujejo za štiri mesece, na Obali jih odpravljajo

    Veljavnost vseh 1. decembra veljavnih vinjet bo po predlogu vlade podaljšana za štiri mesece.
    15. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Varnost cest in prometa

    V Logu pod Mangartom odločno nasprotujejo popolni zapori ceste

    Zaradi slabe izkušnje iz leta 2022, ko se je zaprtje ceste iz treh mesecev podaljšalo na pol leta, so se krajani ponovnemu zaprtju ceste tokrat uprli.
    16. 10. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Arheologija

    Izjemno odkritje gverilskih arheologov na Krasu odstira novo sliko zgodovine

    Slovenska arheologa sta na Krasu odkrila dolge kamnite strukture, ki so jih prazgodovinske skupnosti uporabljale za množični lov na divjad.
    Beti Burger 16. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
