  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Znanoteh

    Krasni novi splet starostnih omejitev

    Idealnega tehničnega mehanizma za omejevanje dostopa otrok do zanje kvarnih spletnih vsebin še nimamo.
    Otroci in najstniki navadno zlahka obidejo zapore. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Otroci in najstniki navadno zlahka obidejo zapore. FOTO: Shutterstock
    Jurij Kristan
    25. 8. 2025 | 08:00
    10:31
    A+A-

    V nadaljevanju preberite: 

    Petindvajsetega julija so v Združenem kraljestvu začeli uveljavljati sklop zakonov Online Safety Act, namenjen zaščiti uporabnikov spleta, v prvi vrsti otrok. Ena poglavitnih novosti, ki jih je prinesel, je obvezno preverjanje starosti za dostop do številnih priljubljenih internetnih storitev in omrežij.

    Kot se je že pripetilo v vseh podobnih primerih, so skrbniki servisov za navidezna zasebna omrežja (VPN), s katerimi lahko »ponaredimo« svojo lokacijo, ob tej priložnosti zaznali velike skoke v številu uporabnikov. Družba Proton AG je objavila, da je število vpisov v njihovo orodje proton VPN z britanskega območja na dan uveljavitve zakonov poskočilo za več kot štirinajstkrat. Britanski medijski regulator Ofcom lansiranje označuje za uspešno in med drugim navaja, da je preverjanje starosti vdelalo že več kot 6600 pornografskih spletnih strani. Na drugi strani so strokovnjaki in aktivisti za zaščito zasebnosti veliko manj navdušeni in opozarjajo na številne pomanjkljivosti in tveganja trenutnih implementacij takšnih vrat, priča pa smo tudi že sila zabavnim metodam, kako se jim izogniti.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Umetna inteligenca

    Splet pod bremenom generirane nesnage

    Vse bolj zmogljivi algoritmi umetne inteligence omogočajo množično produkcijo nekakovostne vsebine, namenjene zgolj boju za našo pozornost.
    Jurij Kristan 28. 7. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Pogovorni boti

    Umetna inteligenca ni vaš prijatelj, z vami le manipulira

    Vse več ljudi strojne sogovornike uporablja kot družabnike in zaupnike, kar pa skriva vrsto tveganj, posebno za mlade.
    Jurij Kristan 23. 6. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Umetna inteligenca

    Vrtiljak pogovornih algoritmov

    Podjetja vztrajno razvijajo nove podvrste velikih jezikovnih modelov, ki pa imajo še vedno podobne hibe kot prvotni gpt.
    Jurij Kristan 26. 5. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrl priznan porodničar, zavzemal se je za rojstva v domači sobi

    Star je bil 95 let in bil dejaven praktično vse do zadnjega. Leta 2018 je spregovoril tudi za Delo.
    24. 8. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Klestila toča, debela kot jajce, lahko so jo odmetavali z lopatami

    O nevihtah s točo so poročali južno od Ljubljane, iz okolice Brezovice, Drenovega Griča, Polhovega Gradca, Horjula in Vrhnike.
    23. 8. 2025 | 19:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Laibach

    Laibach sodeluje z Bijelo dugme: Množice so na napačni strani zgodovine

    Nemogoče je mogoče: sodelovanje avantgardne trboveljske zasedbe Laibach in komercialno najuspešnejše jugoslovanske rock zasedbe Bijelo dugme.
    Lucijan Zalokar 24. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Alpinizem

    Nova hiša Reinholda Messnerja: Pri 81 letih ima še ogromno ustvarjalne energije

    Eden od največjih in najpomembnejših predstavnikov svetovnega alpinizma se je lotil novega projekta.
    23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    spletinternetpreverjanje starostionline safety actZdruženo kraljestvopornografijadružbena omrežjaprepoved

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    OP ZDA

    Novak Đokovič se je boril tudi z živci

    Srbski teniški zvezdnik je na odprtem prvenstvu ZDA uspešno začel lov na 25. lovoriko na turnirjih za grand slam.
    25. 8. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Varnostna zagotovila

    Vojaki v Ukrajini? Ne, hvala, pravijo Nemci

    Mirovnega sporazuma še ni na vidiku, v Nemčiji pa se je že razvnela razprava o varnostnih zagotovilih.
    Barbara Zimic 25. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Spet v šolo

    Nova šolska pravila: telefoni v torbah, moteči učenci iz razreda

    »Pravica otroka je, da hodi v šolo, a če ovira pouk ali ogroža varnost, je mogoče zanj organizirati drugačno obliko dela,« poudarja Mihelič.
    25. 8. 2025 | 08:07
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Martin Krampelj

    Trener je priletel z zasebnim letalom, da bi ga videl na igrišču

    Martin Krampelj je prijetno presenečenje letošnjih priprav in dobrodošla okrepitev reprezentance pod obročem.
    Drago Perko 25. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Spletno preverjanje starosti

    Krasni novi splet starostnih omejitev

    Idealnega tehničnega mehanizma za omejevanje dostopa otrok do zanje kvarnih spletnih vsebin še nimamo.
    Jurij Kristan 25. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Spet v šolo

    Nova šolska pravila: telefoni v torbah, moteči učenci iz razreda

    »Pravica otroka je, da hodi v šolo, a če ovira pouk ali ogroža varnost, je mogoče zanj organizirati drugačno obliko dela,« poudarja Mihelič.
    25. 8. 2025 | 08:07
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Martin Krampelj

    Trener je priletel z zasebnim letalom, da bi ga videl na igrišču

    Martin Krampelj je prijetno presenečenje letošnjih priprav in dobrodošla okrepitev reprezentance pod obročem.
    Drago Perko 25. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Spletno preverjanje starosti

    Krasni novi splet starostnih omejitev

    Idealnega tehničnega mehanizma za omejevanje dostopa otrok do zanje kvarnih spletnih vsebin še nimamo.
    Jurij Kristan 25. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo