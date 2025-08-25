Krasni novi splet starostnih omejitev

V nadaljevanju preberite:

Petindvajsetega julija so v Združenem kraljestvu začeli uveljavljati sklop zakonov Online Safety Act, namenjen zaščiti uporabnikov spleta, v prvi vrsti otrok. Ena poglavitnih novosti, ki jih je prinesel, je obvezno preverjanje starosti za dostop do številnih priljubljenih internetnih storitev in omrežij.

Kot se je že pripetilo v vseh podobnih primerih, so skrbniki servisov za navidezna zasebna omrežja (VPN), s katerimi lahko »ponaredimo« svojo lokacijo, ob tej priložnosti zaznali velike skoke v številu uporabnikov. Družba Proton AG je objavila, da je število vpisov v njihovo orodje proton VPN z britanskega območja na dan uveljavitve zakonov poskočilo za več kot štirinajstkrat. Britanski medijski regulator Ofcom lansiranje označuje za uspešno in med drugim navaja, da je preverjanje starosti vdelalo že več kot 6600 pornografskih spletnih strani. Na drugi strani so strokovnjaki in aktivisti za zaščito zasebnosti veliko manj navdušeni in opozarjajo na številne pomanjkljivosti in tveganja trenutnih implementacij takšnih vrat, priča pa smo tudi že sila zabavnim metodam, kako se jim izogniti.