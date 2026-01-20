Krava, ki se praska s krtačo

Krava Veronika je presenetila raziskovalce z uporabo krtače. Ne, z njo ni pomivala, ampak se je praskala. To je prva dokumentirana uporaba orodja pri kravah, ki lahko nakazuje, da ljudje podcenjujemo kognitivne sposobnosti goveda.

Witgar Wiegele, ekološki kmet in pek iz manjšega kraja v občini Čajna na avstrijskem Koroškem, ima Veroniko kot hišno ljubljenko in je ne goji za meso ali mleko. Opazil je, da se krava, rjave pasme, občasno igra s palicami in jih uporablja za praskanje po telesu. Povedal je še, da prepozna glasove družinskih članov in da se odzove na klic.

Posnetek krave, ki v gobcu drži palico, je pritegnil tudi kognitivno biologinjo z veterinarske fakultete na Dunaju Alice Auersperg. »Takoj mi je bilo jasno, da dejanje ni bilo po nesreči, ampak da je šlo za namerno uporabo orodja, in to pri vrsti živali, o kateri redko razmišljamo, da je tega sposobna,« je dejala. S kolegom Antoniem Osuna-Mascaróm sta se napotila na obisk k Veroniki in ji namenila nekaj kognitivnih testov.

V seriji nadzorovanih poskusov so na tla položili krtačo in opazovali, kako je krava z gobcem prijela palico in kako je krtačo uporabila. »Veronika različne dele istega orodja uporablja za različne namene,« je pojasnil Osuna-Mascaró. Tako je krava ščetine krtače uporabljala za praskanje po hrbtu, za praskanje občutljivejših delov telesa, po trebuhu, pa je raje uporabila konec palice. Ko se je praskala po hrbtu, je uporabljala sunkovite in močne gibe, pri praskanju trebuha pa je bila bolj previdna.

Raziskovalca sta v študiji, objavljeni v znanstveni reviji Current Biology, opisala, da njeno vedenje ne le ustreza opredelitvi uporabe orodja kot »manipulacije zunanjega predmeta za doseganje cilja z mehanskimi sredstvi«, ampak še več, da isto orodje uporablja večnamensko, kar je v živalskem svetu precej redko. Uporaba orodja je dobro poznana pri šimpanzih, zelo iznajdljive so tudi vrane, pa delfini in hobotnice.

Krava Veronika je za praskanje uporabila tudi krtačo. FOTO: Antonio J. Osuna Mascaró

Raziskovalca sta ob tem opozorila, da je okolje, v katerem biva krava Veronika, zagotovo pripomoglo k takemu obnašanju. Dejstvo je, da večina krav ne doseže njene starosti – Veronika ima 13 let – in tudi ne bivajo kot hišni ljubljenčki in nimajo priložnosti, da bi pobrale kakšno orodje. Kot je poudaril Osuna-Mascaró, primer kaže, da krave potencialno lahko uporabljajo orodje, a da smo to na tisoče let preprosto ignorirali. Raziskovalca zdaj pozivata lastnike govedi, da jih morda nekoliko bolj podrobno opazujejo, in da če opazijo kakšno uporabo palic, naj ju kontaktirajo.