Krizno upravljanje: razumeti, napovedati in preprečiti katastrofe

Evropa se to poletje duši v dimu in plamenih. Na Planji nad Bovcem se je pred dnevi več kot sto gasilcev spopadalo s požarom na strmem, težko dostopnem terenu, helikopter Slovenske vojske in dve letali air tractor pa so v enem samem dnevu na požarišče odvrgli več kot 120.000 litrov vode. V Grčiji so v nekaj dneh med gašenjem umrli trije gasilci, nato pa sta zahodno od Aten trčila še gasilska helikopterja. V Franciji in Španiji so požari z domov pregnali okoli 330.000 ljudi. Obsežen požar, ki je razdejal območje v velikosti štirih Parizov in se nevarno približal širšemu območju Bordeauxa, kjer živi približno milijon ljudi, so, ko to pišemo, omejili, ne pa še pogasili. Stotine kilometrov stran plameni pustošijo po Provansi. Požari po Evropi požirajo gozdove, oljčne nasade in poljščine, ...