Krstni polet nove kitajske rakete neuspešen

Kitajski vesoljski program je za državo, kot ocenjujejo analitiki, tako zelo pomemben, da ga ne more ustaviti niti pandemija novega koronavirusa . A to še ne pomeni, da gre vse po načrtih.Izstrelitev nove rakete Long March 7A (Chang Zheng 7A) se je ponesrečila. Nova generacija rakete, ki so jo izstrelili včeraj ob 16.34 po našem času z vzletišča Wenchang, bi morala v geostacionarno orbito dostaviti vojaški satelit, a ni prišla tako daleč, navaja portal SpaceNews. Kitajska državna tiskovna agencija je potrdila neuspeh, a niso pojasnili, kaj je šlo narobe.Raketa Long March 7A:Kitajska koorporacija za vesoljsko znanost in tehnologijo je januarja sporočila, da letos načrtujejo več kot 40 izstrelitev. Predsednikje, kot navaja Reuters, večkrat izpostavil pomembnost vesoljskega programa, da bi še povečali nacionalno varnost. A vse v imenu miru.Priprave na izstrelitev na otoku Hainan, kjer prav tako veljajo ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa, so potekale diskretno, brez napovedi. Predhodno izstrelitev je denimo Kitajska že prenašala prek spleta.Posnetek neuspešnega poleta:Raketa je osnovana na prejšnji generaciji raket Long March 7, ki je do zdaj letela dvakrat. Nova 60-metrska raketa ima še tretjo stopnjo, s čimer lahko dosegajo najvišjo zemeljsko orbito. Raketa ima potencial, da postane paradno plovilo za izstrelitve komunikacijskih satelitov.Vprašanje je, kaj to pomeni za izstrelitev rakete Long March 5B sredi aprila. Ta bo predvidoma testno poletela z novo kapsulo za prevoz človeške posadke. Uspeh bi, kot navajajo na SpaceNews, tlakoval pot k izstrelitvi prvega modula nove kitajske vesoljske postaje v nizkozemeljski orbiti.Portal še navaja, da vesoljska podjetja počasi znova zaganjajo proizvodnjo, potem ko je bila v okolici Wuhana odrejena karantena.Na drugi strani pa so ustavili vse aktivnosti v evropskem izstrelišču v Francoski Gvajani , kar vpliva tudi na izstrelitev slovenskih satelitov, tudi Nasa je sprejela določene ukrepe za delo od doma, ruska agencija je odpovedala prisotnost medijev na izstrelitvi sojuza 9. aprila.Med tem pa z izstrelitvami nadaljuje SpaceX, jutri, potem ko so avtomatski senzorji za motorje prekinili izstrelitev 15 marca, bodo predvidoma izstrelili nov paket internetnih satelitov starlink