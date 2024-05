Kvantni zimi se lahko izognemo

V nadaljevanju preberite:

Smo v obdobju druge kvantne revolucije. Med prvo v začetku 20. stoletja so raziskovalci razvozlali lastnosti kvantne mehanike in njeno uporabo ter ustvarili temelje za izdelavo naprednih tehnologij. Stoletje kasneje, opirajoč se na izrabo kvantne prepletenosti, razvijajo kvantno računalništvo in simulacijo, kvantno komunikacijo, kvantno zaznavanje in meroslovje. Zmogljivosti teh naprav bi lahko močno presegle obstoječe tehnologije.

O težavah pri razvoju kvantnih računalnikov, njihovem vplivu na znanost, drugih aplikacijah kvantnih tehnologij smo se pogovarjali s francoskim strokovnjakom in analitikom Olivierjem Ezrattyjem, ki je ob svetovnem kvantnem dnevu gostoval na Institutu Jožef Stefan.

Ezratty je avtor enciklopedičnega preglednega dela Understanding Quantum Technologies, ki ga vseskozi posodablja in je kot e-knjiga prosto dostopno. »Več razlogov je za to. Najprej želim s tem sporočiti, da naj bo znanje prosto dostopno. Denar služim na druge načine, s svetovanjem podjetjem, na konferencah, knjiga pa je predvsem namenjena študentom in pogosto so take knjige zanje predrage. Tudi sam sem bil študent in vem, kako je. Knjiga je zdaj v svoji šesti posodobljeni različici.«

Med letoma 2017 in 2021 je na podoben način posodabljal pregledno knjigo s področja (uporabe) umetne inteligence Les usages de l'intelligence artificielle.