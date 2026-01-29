Lani za tretjino več spletnih prevar in incidentov

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-Cert je obravnaval več kot 14.000 incidentov, med njimi več kot 4600 goljufij.

Na včerajšnjem seminarju nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost Si-Cert so predstavili statistiko lanskega leta o kibernetskih incidentih oziroma prevarah uporabnikov spleta. V letu 2025 so zaznali približno 35 odstotkov več incidentov kot leto prej, podobni so tudi podatki policijskega sektorja za gospodarsko kriminaliteto, v spletnih goljufijah je bilo za več kot 40 milijonov evrov oškodovanj. Za dobro tretjino več incidentov – med katere sodijo spletne goljufije, direktorske, investicijske in druge prevare, kraje identitet ter bančnih podatkov – ni zaznal le Si-cert. Po navedbah njihovega včerajšnjega govorca Gorazda Božiča je tudi Telekomov center za kibernetsko varnost lani zaznal za četrtino več kibernetskih napadov, v istem obdobju tudi policija zaznava za tretjino ...