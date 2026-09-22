Lažni svetovalci poskušajo pridobiti dostop do NLB Klika

V največji slovenski banki NLB, ki ima približno 1,5 milijona aktivnih strank v Sloveniji, so v kratkem času zaznali več poskusov prevar. Goljufi stranke nagovarjajo k domnevno donosnim naložbam ali jih prepričujejo, da imajo nekje pozabljena sredstva, ki jim jih lahko nakažejo.

Prevara se lahko nadaljuje s sporočilom SMS, ki ga strankam pošljejo domnevni bančni uslužbenci oziroma telefonski operaterji NLB. Sporočilo vsebuje povezavo, po njenem odprtju pa se lahko na telefonu prikaže zahteva za potrditev prijave v NLB Klik. Če stranka prijave ni začela sama, je ne sme potrditi, saj bi s tem goljufom lahko omogočila dostop do svoje digitalne banke.

Kako se zaščititi pred prevaro?

V NLB opozarjajo na tri osnovna pravila za varno uporabo digitalne banke: ne odpirajte povezav v nepričakovanih SMS-sporočilih, ne potrjujte prijave v NLB Klik, če je niste začeli sami, in prekinite klic, če vas neznanec prepričuje v investicijo ali obljublja izplačilo domnevno pozabljenih sredstev.

Če posumite, da ste tarča prevare, nemudoma prekinite komunikacijo in sami pokličite NLB na telefonsko številko 01 477 2000. Če ste goljufom že razkrili svoje podatke ali potrdili sumljivo prijavo, banko o tem čim prej obvestite.

Spletni goljufi pogosto poskušajo pridobiti osebne podatke, gesla ali številke plačilnih kartic. V NLB poudarjajo, da teh podatkov od strank nikoli ne zahtevajo prek SMS-sporočil ali elektronske pošte.

Več informacij o spletni varnosti je na voljo na spletni strani NLB.