Lea Rems do prestižnega, 1,5-milijonskega financiranja

Evropska komisija je objavila rezultate razpisa Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za začetek samostojne raziskovalne kariere (ERC Starting Grant 2023). Na razpis je prispelo skoraj 2700 prijav z vsega sveta, Po poglobljenem ocenjevalnem postopku so izbrali za financiranje 400 projektov, ki jih bodo vodili mlajši raziskovalci in raziskovalke. Med njimi je tudi dr. Lea Rems, ki bo vodila svoj 1,5 milijona evrov vreden petletni ERC projekt REINCARNATION na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Za ta izjemni uspeh ji iskreno čestitamo.

Dr. Lea Rems je zaradi njegove izrazito multidisciplinarne narave svoj projekt REINCARNATION – »Reversible and irreversible cardiac electroporation: Establishing the fundamentals to advance cardiac treatments« prijavila na primarni ERC panel za sistemsko in komunikacijsko inženirstvo ter temu kot sekundarni dodala ERC panel za preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje človeških bolezni.

Po dogovoru med vodji panelov je njen projekt na koncu ocenil in izbral za financiranje ERC panel za biotehnologijo in biosistemsko inženirstvo. To je prvi ERC projekt s tega področja v Sloveniji, ki ga bo vodila raziskovalka na začetku samostojne raziskovalne kariere. To je tudi prvi ERC projekt za Fakulteto za elektrotehniko in hkrati že dvanajsti za Univerzo v Ljubljani kot gostiteljsko ustanovo, ki je najuspešnejša slovenska ustanova pri pridobivanju ERC projektov, so sporočili z ministrstva za znanost.

Dr. Rems se osredotoča na pridobivanje temeljnih znanj, ki so potrebna za razvoj novih terapij, temelječih na elektroporaciji – metodi, pri kateri z uporabo visokonapetostnih električnih pulzov začasno povečamo prepustnost membran bioloških celic. Metoda se že tretje desetletje uporablja v Sloveniji in po svetu za zdravljenje raka, v zadnjih letih pa metoda kaže izredne uspehe tudi pri zdravljenju srčnih aritmij.

Raziskave v okviru pridobljenega ERC projekta REINCARNATION bodo pripomogle k nadaljnjem razvoju ireverzibilne elektroporacije kot nove metode za netermično uničenje aritmogenega srčnega tkiva pri zdravljenju srčnih aritmij. Hkrati pa projekt zajema raziskave, ki bi lahko odprle pot za uporabo reverzibilne elektroporacije kot nevirusne metode za vnos nukleinskih kislin v srčne celice z namenom regeneracije srca po srčni kapi.