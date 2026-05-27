Lovci na naročnine: izgubljen telefon, aplikacije in skoraj 200 evrov stroškov

Ko se telefon izgubi na pohodu, uporabniki pogosto reagirajo impulzivno. Odprejo trgovino z aplikacijami, vtipkajo »find phone«, »track device« ali »locate mobile« in v nekaj minutah prenesejo več različnih rešitev, ki obljubljajo hitro pomoč. Rezultat pa ni najden telefon.

Včasih ostanejo le aktivirane naročnine in ponavljajoči se poskusi bremenitev kartice. Takšni primeri sodijo v širši trend, na katerega opozarjajo tudi strokovnjaki za kibernetsko varnost: del mobilnih zlorab danes ne temelji več le na virusih ali kraji podatkov, temveč na agresivnih naročniških modelih, zavajajočih obljubah in oblikovanju aplikacij, ki uporabnika usmerjajo v hitro plačilo.

Obljubljajo nekaj, česar pogosto sploh ne morejo narediti

Pri izgubljenih telefonih obstaja tehnična omejitev, ki jo uporabniki pogosto spregledajo: tretja aplikacija praviloma ne more zanesljivo najti naprave brez predhodne nastavitve uradne storitve proizvajalca ali dostopa do uporabniškega računa.

Kljub temu številne aplikacije gradijo na občutku nujnosti in obljubljajo »takojšnje sledenje«, »napredno lociranje« ali celo iskanje naprave brez prijave. V praksi uporabnik pogosto šele po plačilu ugotovi, da aplikacija ne more dostopati do podatkov, ki bi jih za takšno funkcijo dejansko potrebovala.

Na portalu Varni na internetu, ki deluje pod okriljem SI-CERT, opozarjajo tudi, da mobilne aplikacije pogosto zahtevajo več pravic in podatkov, kot jih za delovanje dejansko potrebujejo, zato je pomembno preverjati dovoljenja in način delovanja posamezne storitve.

FOTO: arhiv

Izgubljen telefon: možnost je samo ena

Pri izgubljenem telefonu je možnosti v resnici precej manj, kot obljubljajo številne aplikacije za sledenje. Telefon je mogoče zanesljivo poiskati predvsem prek uradnih storitev proizvajalcev, ki morajo biti praviloma nastavljene že pred izgubo naprave.

Pri Applovih napravah je namenjena iskanju storitev Find My (Najdi), do katere uporabnik dostopa z Apple ID-jem, prijavljenim na izgubljenem telefonu. Sistem omogoča prikaz zadnje znane lokacije, predvajanje zvoka, označitev naprave kot izgubljene in zaklepanje na daljavo. Podobno pri telefonih Android deluje Googlova storitev Find My Device (Najdi napravo), ki zahteva prijavo z Google računom, povezanem z napravo.

Prav v tem je tudi razlog, da številne aplikacije tretjih ponudnikov ne delujejo tako, kot obljubljajo oglasi. Če funkcija za iskanje ni bila vključena že pred izgubo telefona ali uporabnik nima dostopa do računa, aplikacija praviloma ne more pridobiti lokacije naprave.

Portal Varni na internetu ob tem opozarja, da namestitev dodatnih aplikacij na drug telefon sama po sebi ne omogoča dostopa do izgubljene naprave. Aplikacije za »iskanje telefona« zato pogosto ustvarijo vtis, da lahko obidejo tehnične omejitve, v praksi pa uporabniki pogosto ostanejo le z aktivirano naročnino in brez odgovora, kje je telefon.

Nova oblika pasti: naročnine namesto virusov

Če je bila nekoč glavna nevarnost zlonamerna aplikacija, danes uporabniki vse pogosteje naletijo na tako imenovane »temne vzorce« - uporabniške vmesnike, ki jih vodijo v aktivacijo naročnin ali deljenje podatkov.

Med opozorilnimi znaki so, da aplikacija zahteva plačilo še pred prikazom rezultata, obljublja funkcije, ki niso realno izvedljive, preizkusno obdobje se samodejno spremeni v plačljivo naročnino, preklic ni enostaven, stroški se samodejno obnavljajo.

SI-CERT je v letnem pregledu kibernetskih incidentov opozoril tudi na porast naprednih zlorab mobilnih naprav in dejstvo, da uporabnik pogosto sploh ne more prepoznati ali pravočasno zaustaviti škode.

FOTO: Blaz Samec

Kaj storiti, če se začnejo ponavljajoča bremenjenja

Če po namestitvi aplikacije opazite ponavljajoče poskuse plačil ali nepojasnjene naročnine, strokovnjaki priporočajo hitro ukrepanje:

preveriti aktivne naročnine v App Store ali Google Play,

odstraniti aplikacijo in ji odvzeti dovoljenja,

preveriti, ali je bila kartica vnesena neposredno na spletni strani ponudnika,

pri banki zahtevati blokado ponavljajočih transakcij,

poskusiti pridobiti vračilo kupnine.

Pravilo, ki ga velja upoštevati tudi v stresnih situacijah, ostaja preprosto: če aplikacija obljublja nekaj, kar se zdi predobro, da bi bilo res, denimo iskanje izgubljenega telefona brez dostopa do uradnega računa, obstaja velika verjetnost, da bo rezultat prej naročnina kot rešitev problema.