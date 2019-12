Lovec na neznane vsemirske svetove

17. decembra

bo satelit

Keops

poletel

v orbito Na lovu za Zemljo 2

V hangarju na vesoljskem izstrelišču evropske vesoljske agencije ESA v Kourouju v Francoski Gvajani potekajo še zadnje priprave na izstrelitev Esinega iskalca eksoplanetov, satelit Keops. Te dni ga inženirji Ese, Airbusa in francoske vesoljske agencije CNES nameščajo in pritrjujejo v tovorno kapsulo na pogonski raketi sojuz, ki jo bodo izstrelili predvidoma 17. decembra.Keops je prva odprava Ese, namenjena iskanju in proučevanju planetov zunaj našega sončnega sistema, tako imenovanih eksoplanetov. Satelitski teleskop bo opazoval zvezde in meril majhna odstopanja v svetilnosti v času, ko čez njihove ploskve potujejo planeti. Usmerjen bo v zvezde, za katere že vemo, da okoli njih krožijo planeti, ki so veliki najmanj toliko kot Zemlja in največ toliko kot Neptun.Znanstveniki bodo z analizo meritev lahko izračunali velikost in gostoto planetov, s temi podatki pa bodo lahko sklepali o sestavi in ocenili, ali je planet na primer kamnit, plinast ali pa so na njem morda celo oceani. Osemdeset odstotkov časa bo Keops namenil opazovanjem, ki jih je začrtala njegova ekipa znanstvenikov, preostali čas bo na voljo drugim raziskovalnim institucijam po svetu, ki so se lahko prijavile za opazovanje.Keops je odprava prve stopnje oziroma mala misija v partnerstvu Ese in Univerze v Bernu in bo tlakoval pot naslednji generaciji satelitov oziroma odpravama Platon in Ariel, ki sta načrtovani v prihodnjem desetletju in bosta morda končno odkrili planete, primerne za življenje. Pri financiranju in tehnični izvedbi odprave Keops so poleg Švice sodelovale še Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Portugalska, Španija, Švedska in Velika Britanija.