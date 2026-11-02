Lucy prispela do svojih »trojancev«

Nasina sonda Lucy je z Zemlje poletela 16. oktobra 2021. Do danes je preletela več kot 3,5 milijarde kilometrov in je kot prvo vesoljsko plovilo vstopila v območje primitivnih teles osončja, znanih kot Jupitrovi trojanski asteroidi.

Sonda se zdaj približuje Jupitrovi Lagrangeevi točki 4, pravijo inženirji, ki njen položaj spremljajo prek radijskih signalov in posnetkov okoliških zvezd. To območje je eden od dveh velikih neraziskanih »otokov stabilnosti«, kjer tisoči asteroidov delijo Jupitrovo tirnico okoli Sonca, vodeni s skupnim gravitacijskim privlakom Sonca in plinskega velikana.

Lagrangeeve točke (L) v nebesni mehaniki predstavljajo pet leg v medplanetarnem prostoru, v katerih lahko rečemo, da manjše telo, na katero vpliva le gravitacija, teoretično miruje glede na dve večji telesi, v konkretnem primeru med Jupitrom in Soncem. Točki L4 in L5 ležita v tretjem oglišču dveh trikotnikov, ki jo določata središči obeh mas. Ena je pred, druga pa za telesom z manjšo maso. Točki L4 in L5 se včasih imenujeta trikotniški Lagrangeevi točki ali trojanski točki. Ime trojanski točki izhaja iz imena Jupitrovih trojancev v točkah L4 in L5 sistema Sonce-Jupiter.

Točka L4 v sistemu Sonce-Jupiter je obkrožena s skupino asteroidov, ki potujejo pred Jupitrom po njegovi tirnici. Druga skupina, okoli Lagrangeeve točke 5, sledi planetu. Lucy bo obiskala asteroide v obeh območjih. Trojanci v teh skupinah so od Jupitra oddaljeni toliko, kolikor je planet oddaljen od Sonca, približno 787 milijonov kilometrov. Ker so trojanci med seboj v povprečju oddaljeni skoraj deset kilometrov, jih bo sonda videla le kot svetlobne pike, ki se premikajo pred zvezdnim ozadjem, dokler se jim ne bo konkretno približala. Kot prvo tarčo so izbrali asteroid Eurybates (Evribat), ki ga bo Lucy pobliže spoznala predvidoma 11. avgusta prihodnje leto.

Lucy bo potovala skupno 12 let. FOTO: Nasa Goddard

Lucy je prva vesoljska sonda, namenjena raziskovanju te skupine asteroidov. Znanstveniki pričakujejo, da jim bo podrobno proučevanje trojancev pomagalo izpopolniti teorije o tem, kako so se pred 4,5 milijarde let oblikovali planeti našega osončja in kako so se znašli v sedanjih območjih kroženja okoli Sonca.

Medtem ko se Lucy pomika globlje v vesolje, se je prilagodila postopnemu zniževanju temperature in vse manjši količini svetlobe. Zasnova Lucy je optimizirana za to območje vesolja – ki je več kot petkrat dlje od Sonca kot Zemlja –, vesoljska sonda in instrumenti pa še naprej delujejo v skladu s pričakovanji.

Manj kot leto dni pred prvim srečanjem Lucy s konkretnim asteroidom so znanstveniki zaposleni z zadnjimi popravki načrtov za srečanje. To delo vključuje zagotavljanje, da so vesoljska sonda, instrumenti in člani ekipe pripravljeni, da čim bolje izkoristijo tistih nekaj ur, ki jih bo Lucy preživela pri podrobnem proučevanju Evribata (posamezni asteroidi v teh skupinah so poimenovani po grških in trojanskih junakih).

Kasneje bo Lucy obiskala še asteroid Polymele, in sicer septembra 2027, Leucus aprila 2028 in Orus novembra 2028. Vesoljsko plovilo se bo nato leta 2030 vrnilo na Zemljo za tretji in zadnji gravitacijski manever, ki ga bo usmeril proti drugi Jupitrovi skupini trojanskih asteroidov, kjer bo marca 2033 raziskalo dvojni sistem Patroclus in Menoetius.