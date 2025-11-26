Luknja letos peta najmanjša od leta 1992

Delež ozona v zemeljskem ozračju je manjši od tisočinke, vendar brez te zaščite na zemeljskem površju ne bi obstajale ne rastline ne živali. Ta tanka plast je večinoma v spodnjem delu stratosfere na višini od 13 do 40 kilometrov, največjo gostoto pa doseže 25 kilometrov nad morsko gladino, vendar se njena debelina spreminja sezonsko in geografsko.

Zaščitna plast absorbira od 97 do 99 odstotkov sončnega sevanja, ki je škodljivo za zemeljsko življenje. Ozonsko plast je človeštvo poškodovalo s klorofluoroogljikovodiki (CFC), ki so bili v pršilih, hladilnikih, izolacijskih materialih in klimah. Leta 1974 sta kemika Mario Molina in Sherwood Rowland poudarila nevarnost CFC za stratosferski ozon. Pokazala sta, da CFC-ji visoko v ozračju razpadejo, pri čemer se sprostijo atomi klora (in broma), ki reagirajo z ozonom in ga razgradijo. Klor in brom iz teh spojin lahko v ozračju ostaneta od več desetletij do stoletij.

V 70. letih je bila sicer glavna teorija, da največ škode nastaja nad tropskim območjem zaradi obilice sončne svetlobe, z raziskavo pa so leta 1985 potrdili dramatično dogajanje nad Antarktiko. Temu so botrovali nizke temperature in nastanek polarnih stratosferskih oblakov, pri čemer so klorove spojine lahko postale zelo reaktivne. Ko je spomladi sonce znova posijalo na območje, so reaktivne molekule klora hitro razgrajevale ozon in ustvarile luknjo. Ozonska luknja običajno doseže največjo velikost med antarktično pomladjo (od avgusta do oktobra), nato pa se postopoma zmanjša in na koncu izgine do začetka poletja (decembra).

Ozonska luknja nad Antarktiko je bila celinskega obsega, a vendar je bila v primerjavi s prejšnjimi leti letos majhna in si bo še v tem stoletju opomogla, sta sporočili ameriška vesoljska agencija Nasa in nacionalna uprava za oceane in atmosfero (NOAA). Letošnja luknja je bila peta najmanjša od leta 1992, ko je začel veljati mednarodni sporazum o postopni opustitvi kemikalij, ki tanjšajo ozonski plašč. Na vrhuncu letošnje sezone tanjšanja ozonskega plašča, od 7. septembra do 13. oktobra, je bil povprečen obseg ozonske luknje približno 18,71 milijona kvadratnih kilometrov.

Svoj največji enodnevni obseg je dosegla 9. septembra, in sicer 22,86 milijona kvadratnih kilometrov. Bila je približno 30 odstotkov manjša od največje luknje, kar jih je bilo kdaj opaženih, in sicer leta 2006, ko je v povprečju obsegala 26,60 milijona kvadratnih kilometrov. Podatki iz balonov so pokazali, da je koncentracija ozona 6. oktobra letos dosegla najnižjo vrednost 147 dobsonovih enot. Najnižja vrednost, sploh kdaj zabeležena nad južnim polom, je bila oktobra 2006 le 92 dobsonovih enot.

»Kot je bilo napovedano, opažamo, da se ozonske luknje zmanjšujejo. Nastajajo pozneje v sezoni in se prej razblinjajo. Vendar je pred nami še dolga pot, preden se bo ozon povrnil na raven iz osemdesetih let prejšnjega stoletja,« je dejal Paul Newman, višji znanstvenik na Univerzi v Marylandu.

V okviru montrealskega protokola iz leta 1987 so se države dogovorile, da bodo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, nadomestile z manj škodljivimi alternativami. Prepovedane kemikalije so še vedno v določenih starih izdelkih, kot je izolacija stavb, in na odlagališčih odpadkov. Projekcije kažejo, da ozonske luknje nad Antarktiko ne bo več v poznih 60. letih tega stoletja.

Znanstveniki opisujejo ozonsko luknjo kot območje, kjer koncentracije ozona padejo pod zgodovinski prag 220 dobsonovih enot. Ta merska enota označuje skupno število molekul ozona, prisotnih v atmosferi nad določeno lokacijo. Sto dobsonovih enot ustreza en milimeter debeli plasti čistega ozona pri standardnih temperaturnih in tlačnih pogojih. Povprečna koncentracija ozona v atmosferi je 300 dobsonovih enot.