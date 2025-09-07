Luna se bo obarvala rdeče

So dnevi, ko nam je za to, kakšno bo vreme, bolj malo mar, in so dnevi, ko nestrpno preverjamo, ali bo vreme lepo, torej nebo brez oblačka. Danes marsikateri ljubitelj nebesnih pojavov upa, da bo zvečer popolnoma jasno, da bo pogled na spektakularno predstavo narave nemoten, čeprav na agenciji za okolje pravijo, da bo danes dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo.

Nocoj bo namreč popolni lunin mrk. Popolni lunin mrk bo najlepše viden v osrednji in vzhodni Aziji - ker gre tam za gosto naseljena območja, bi lahko (ob predpostavki jasnega vremena) vsaj kakšno fazo mrka videlo kar sedem milijard ljudi.

Naša država je na zahodni meji območja vidnosti, Luna bo pri nas na začetku pojava še pod matematičnim obzorjem. Luna bo v Zemljino polsenco začela prehajati ob 17.28 po srednjeevropskem času. Takrat bo pri nas še pod obzorjem, pa tudi sicer te faze zaradi šibkosti polsence s prostim očesom niti ne zaznamo. V Zemljino senco bo Luna začela prehajati ob 18.27, vendar bo pri nas nad matematično obzorje vzšla šele ob 19.21. Nad dejanskim obzorjem bo še kasneje, prav zato priporočamo, da za opazovanje izberete območje z dobrim razgledom brez ovir. Popolni lunin mrk se bo začel ob 19.30, vrhunec popolne faze pa bo ob 20.11, ob 20.52 bo Luna začela izstopati iz Zemljine sence v polsenco.

Faza popolnega mrka bo tako dolga uro in 22 minut, takrat bo Luna značilne rdečkaste barve, od tod ime krvava luna. Delni lunin mrk se bo končal ob 21.56, ko se bo vsa Luna ponovno znašla v Zemljini polsenci.

Mrk bo torej potekal v večernem mraku, luna bo ravno nad obzorjem, ko se pogosto zaradi optične iluzije zdi večja, kot ko je visoko na nebu. Luna se bo med mrkom obarvala rdečkasto, zaradi vseh navedenih okoliščin, jo bo ob vzhajanju tudi težje opaziti.

O mrku smo pisali tudi v Delovi Znanosti.