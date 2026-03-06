Luni se ni treba več bati: asteroid 2024 YR4 je ne bo zadel

Lani je približno 60 metrov velik vesoljski objekt pritegnil pozornost celega sveta. Asteroid 2024 YR4 je za kratek čas veljal za izjemno nevarnega, saj je obstajala verjetnost, da bo čez nekaj let trčil v Zemljo.

V njegovo smer so vesoljske agencije usmerile najnaprednejša orodja za opazovanje vesolja, da so pridobili natančnejše podatke o njegovi tirnici, in dokaj hitro so nato preklicali možnosti trka z našim planetom. Je pa do zdaj obstajala štiriodstotna verjetnost, da bo 22. decembra 2032 asteroid 2024 YR4 trčil v Luno.

Tako evropska kot ameriška vesoljska agencija sta zdaj potrdili, da je pred asteroidom varna tudi Luna. Astronomi so to ugotovili na podlagi novih opazovanj, opravljenih z bližnjo infrardečo kamero (NIRCam) na vesoljskem teleskopu James Webb. Asteroid bo mimo Lune letel na varni oddaljenosti več kot 20.000 kilometrov.

Ko je asteroid 2024 YR4 lansko pomlad odletel stran od Zemlje in izginil iz vidnega polja, je veljalo splošno prepričanje, da ga ne bodo videli do leta 2028. A mednarodna skupina astronomov je izračunala, da za opazovanje obstajata dve ozki priložnosti februarja letos. A le najboljši vesoljski teleskop James Webb je lahko zaznal šibko piko na redkem ozadju zvezd, katerih položaji so zelo dobro znani zahvaljujoč delu evropske odprave Gaia.

Posnetki JWST asteroida 2024 YR4 februarja letos. FOTO: Nasa, Esa, CSA, STScI, M. Micheli

Na podlagi podatkov iz opazovanj 18. in 26. februarja letos so strokovnjaki iz centra za študije objektov v bližini Zemlje pri Nasinem laboratoriju za reaktivni pogon (JPL) v Kaliforniji dopolnili manjkajoče dele v orbiti asteroida. Tako so ugotovili, da bo asteroid mimo Lune letel na razdalji 21.200 kilometrov in vanjo zagotovo ne bo trčil.

Kot so pojasnili pri Nasi, ta posodobitev podatkov odraža večjo natančnost v razumevanju orbite in ne spremembe njegove orbite. Običajno se začetna opazovanja in modeli tveganja posodobijo, ko se zberejo dodatni opazovalni podatki in se modeli lahko izboljšajo. A naloga je težka: asteroid je skorajda neviden tudi za najboljše teleskope, saj je majhen in oddaljen več milijonov kilometrov, nato je treba še natančno napovedati njegov položaj v prihodnosti. Vendar pa, kot poudarjajo v vesoljskih agencijah, so »desetletja inženiringa, mednarodnega sodelovanja in inovacij na področjih znanosti, inženiringa in planetarne obrambe« pripeljale do uporabe najmočnejšega vesoljskega teleskopa v zgodovini človeštva, da so odgovorili na vprašanje, ki je bilo pomembno za vse prebivalce našega planeta.

Asteroid 2024 YR4 je konec leta 2024 odkrila postaja za opozarjanje na nevarne asteroide v Čilu, ki jo financira Nasa. Asteroid je zdaj znova na seznamu nenevarnih, tako Esa kot Nasa pa še naprej budno spremljata nebo, da bi se lahko človeštvo v primeru resnične vesoljske nevarnosti pravočasno odzvalo.