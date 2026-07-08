Mamutove kosti in lovci iz pradavnine

Malo pred vrhuncem zadnje ledene dobe so po sezonskih poteh srednje Evrope, skozi prostrano, mrzlo pokrajino travnikov in tundre, potovale črede dlakavih mamutov. Po vsem območju so arheologi odkrili kupe mamutovih kosti, ponekod jih je na tisoče. Ta ogromna najdišča begajo raziskovalce že od 19. stoletja. Ali so posledica lova, naravne smrti ali obojega? In kaj nam razkrivajo o ljudeh, ki so živeli ob teh velikanskih živalih?

Evropska raziskovalna skupina na novo proučuje tri najpomembnejša najdišča: v Krakovu, Spodnjih Věstonicah na Češkem in v Langmannersdorfu v Avstriji. Njihovo delo je del petletnega projekta Mamba, ki ga financira Evropski raziskovalni svet. Raziskavo vodi dr. Jarosław Wilczyński, arheolog in izredni profesor na Inštitutu za sistematiko in evolucijo živali pri Poljski akademiji znanosti v Krakovu. S skupino skuša ugotoviti, kaj ti kostni ostanki lahko povedo o življenju pred 35.000 do 25.000 leti.

Branje iz kosti

Za odgovore na ta vprašanja ekipa združuje tradicionalno arheologijo s širokim naborom znanstvenih tehnik. Izkopavanja potekajo v povezavi z laboratorijskimi analizami, pri katerih uporabljajo strokovno znanje iz genetike, kemije izotopov, geoarheologije in paleoklimatologije. »Zbiramo novo gradivo in obenem ponovno pregledujemo muzejske zbirke z metodami, ki prej niso bile na voljo,« je povedal Wilczyński.

Z raziskovanjem stabilnih izotopov v kosteh lahko znanstveniki ugotovijo, kaj so mamuti jedli, kje so živeli in celo, v katerem letnem času so poginili. Starodavna DNK (aDNK), pridobljena iz ostankov mamutov, raziskovalcem pomaga sestaviti sliko izumrlih populacij teh živali – kako številne so bile, kako so bile med seboj povezane in kako so se spreminjale skozi čas. Da bi prišli še dlje, ekipa pod vodstvom Alexa Pryorja z Univerze v Exetru uporablja tudi analizo izotopov stroncija in kisika. Razmerja med temi izotopi v zobeh in kosteh delujejo kot naravni geografski označevalci, ki raziskovalcem pomagajo ugotoviti, kje so posamezni mamuti živeli in se gibali v času svojega življenja.

Radiokarbonsko datiranje omogoča natančnejšo določitev časovnega okvira posameznih najdišč, medtem ko boljše razumevanje preteklih okoljskih razmer pomaga pri razkrivanju pokrajine in podnebja tistega obdobja.

Pri svojem delu Wilczyński in njegova ekipa zelo pazijo na ravnovesje med analizo ostankov in njihovim ohranjanjem. »Metode izkopavanja in analitične tehnike so se z leti izboljšale,« je pojasnil. »Vzorce lahko shranjujemo skrbneje in, kjer je to mogoče, izkopljemo nov material, namesto da bi tvegali poškodbe zgodovinskih zbirk.«

Na sledi starodavni DNK

Raziskave aDNK, ki jih izvajajo v projektu Mamba, vodi David Díez del Molino, raziskovalec s Centra za paleogenetiko v Stockholmu, skupnega inštituta Univerze v Stockholmu in Švedskega naravoslovnega muzeja. Specializiran je za analizo aDNK ter z njeno pomočjo in računalniškimi metodami proučuje razvoj izumrlih vrst in ekosistemov preteklosti. »Večina aDNK, ki jo proučujemo, izvira iz dobro ohranjenih vzorcev mamutov iz odlagališča permafrosta. Veliko težja naloga pa je material, ki izvira iz okolij brez permafrosta,« je povedal Díez del Molino.

A z razvojem izboljšanih metod izolacije DNK, prilagojene razpadlim vzorcem, ekipa pridobiva genetske informacije iz vzorcev, za katere je dolgo veljalo, da niso primerni za analizo, s čimer muzejske zbirke odpira za novo vrsto raziskav. »Upamo, da bomo do konca projekta analizirali več kot 400 vzorcev,« je dodal Díez del Molino. »Če bomo uspešni, bomo morda omogočili raziskave DNK iz tisoče vzorcev, ki so bili v preteklosti spregledani.«

Kaj so vedeli lovci

Slika, ki se izrisuje, vzbuja pomisleke o prejšnjih domnevah o človeškem vedenju. Zdi se, da ljudje, ki so živeli ob mamutih, niso bili le priložnostni mrhovinarji, ampak spretni in organizirani lovci. Bili so sposobni načrtovati in usklajevati zapletene lovske dejavnosti ter predelati velik ulov, na primer mamute in druge živali.

»Zelo dobro so razumeli živali in njihovo okolje,« je poudarila dr. Dorothée Drucker, raziskovalka na Senckenbergovem centru za človeško evolucijo in paleookolje na Univerzi v Tübingenu, strokovnjakinja za starodavno prehrano in ekosisteme.

Kot kaže, so lovci v ledeni dobi zelo dobro poznali selitvene poti mamutov, njihovo sezonsko gibanje in zbirališča. To znanje so verjetno izkoristili za namestitev v strateški položaj, s čimer so povečali svoje možnosti za uspeh. Takšne dejavnosti zahtevajo sodelovanje, komunikacijo in družbeno organizacijo. Kupi kosti, ki jih najdemo danes, so v nekem smislu materialna sled teh veščin.

Zdi se, da ljudje, ki so živeli ob mamutih, niso bili le priložnostni mrhovinarji, ampak spretni in organizirani lovci. FOTO: Shutterstock

Dlakavi mamut ni bil le vir mesa. V svojem okolju je bil ključna vrsta, ki je oblikovala pokrajino okoli sebe. »Dlakavi mamut je ikonična vrsta, ki je imela pomembno ekološko vlogo kot velika žival, ki je podirala drevesa in grmovje, spreminjala okolje ter s svojimi iztrebki povečevala rodovitnost zemlje,« je razložila dr. Drucker. Mamuti so bili vir mesa, maščobe in kosti za izdelavo orodja in nakita.

Spoznanja iz spreminjajočega se sveta

Obdobje pred 35.000 do 25.000 leti, pozna ledena doba ali mlajši paleolitik, je zaznamovalo hitro spreminjajoče se okolje. Z ohlajanjem podnebja in širjenjem ledenih plošč so se ekosistemi po vsej Evropi spremenili, kar je vplivalo na živalske populacije in človeške skupnosti. »Vidimo lahko, da so bili ljudje zelo prilagodljivi,« je razložila Dorothée Drucker. »Uspelo se jim je prilagoditi spreminjajočim se razmeram in kljub temu izkoristiti razpoložljive vire.«

Raziskovalci hkrati proučujejo, kako je človeška dejavnost morda vplivala na upad populacije mamutov. »Mamuti izkazujejo nenavadno visoke vrednosti izotopnega označevalca, imenovanega dušik-15, ki je povezan s prehrano. Tudi pri ljudeh, ki so zaužili veliko mamutovega mesa, so bile ugotovljene visoke vrednosti tega označevalca. To kaže, da so bili mamuti pomemben vir hrane,« je povedala. Raziskovalci zdaj te izotopne signale uporabljajo skupaj z genetskimi podatki za proučevanje, koliko je lov v povezavi s podnebnimi spremembami prispeval k upadu populacij mamutov.

Upad in končno izumrtje mamutov sta bila verjetno posledica več med seboj povezanih dejavnikov, vključno s podnebnimi spremembami, premiki habitatov in človeško dejavnostjo. Razumevanje pomena teh dejavnikov ostaja ključno vprašanje.

Ugotovitve z najdišč ponujajo spoznanja, ki segajo prek meja arheologije. Z rekonstrukcijo načina, kako so se zgodnji ljudje prilagajali ekstremnim in hitro spreminjajočim se razmeram, raziskovalci pridobivajo jasnejše razumevanje človeške odpornosti skozi čas – kako so se družbe odzivale na okoljske pretrese, kako so se organizirale in kako so preživele. Vse bolj jasno postaja, da ljudje v ledeni dobi niso bili le pasivni opazovalci svojega okolja. Aktivno so ga oblikovali, hkrati pa je okolje oblikovalo njih.​

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Raziskavo, opisano v članku, je financiral Evropski svet za raziskave (ERC). Članek je bil prvotno objavljen v reviji Horizon, reviji EU za raziskave in inovacije.