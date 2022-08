Manipulacije, na leto vredne 150 milijard evrov

V nadaljevanju preberite:

Po nekaterih analizah naj bi bila že več kot polovica ocen na spletu lažnih. Tako rekoč ni področja, kjer se ne bi pojavljale, pa najsi gre za mnenje o večerji v določeni restavraciji, novi knjigi, električnem skuterju, strgalniku za zelenjavo, namestitvi v hotelu s petimi zvezdicami, masaži v kakšnem zakotnem salonu ali sredstvu zoper bolhe pri posameznih vrstah papig. Strategije so različne, ponekod gre za dobro organizirane skupine, ki so vzpostavile kompleksne mehanizme trgovanja z ocenami, za posameznike, ki bodisi z lastno, še pogosteje pa z izmišljeno spletno identiteto podajajo ocene, ne manjka niti primerov kraje medmrežnih profilov, ko se nekateri brez lastne krivde znajdejo pod preiskavo. In tukaj so seveda še tisti, ki sami ali s pomočjo kroga prijateljev hvalijo svoje proizvode, kar pa ne sodi med množične zlorabe in je postalo tako rekoč sestavni del interneta.

Kako prepoznati lažne ocene?