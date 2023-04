Evropska komisija spletnim orjakom žuga z drakonskimi kaznimi

V nadaljevanju preberite:

Nova ureditev na področju digitalnih storitev v EU velja za revolucionarno. Od največjih ponudnikov zahteva okrepljeno moderiranje vsebin, zaščito svobode govora, odločnejšo obravnavo dezinformacij, omejitve ciljnega oglaševanja in transparentnost politike do uporabnikov.

Evropska komisija je danes objavila seznam 19 največjih platform in iskalnikov, za katere bo veljal najstrožji režim. Med drugim bodo morala ocenjevati tveganja, ukrepati, odstranjevati nezakonite vsebine. Za kršitve so zagrožene drakonske kazni – do 6 odstotkov letnega prometa.