Manj invazivne terapije v boju proti raku

Intervencijska onkologija je sodoben pristop k zdravljenju onkoloških bolnikov v UKC Ljubljana.

Intervencijska onkologija je področje intervencijske radiologije, ki uporablja radiološke slikovnopreiskovalne metode za vodenje minimalno invazivnih posegov pri zdravljenju onkoloških bolnikov. Ti posegi se izvajajo večinoma kot paliativno zdravljenje, v pomoč kirurškemu ali sistemskemu zdravljenju, vse pogosteje pa tudi kot dokončno kurativno zdravljenje. Minimalno invazivna narava posegov pomeni, da je čas hospitalizacije kratek, okrevanje bolnikov hitrejše, zapleti so redkejši, posege pa je možno ponavljati in kombinirati z drugimi oblikami zdravljenja. Največ izkušenj imamo z zdravljenjem primarnih in sekundarnih malignih tumorjev jeter in ledvic, ki jih zdravimo z različnimi znotrajžilnimi posegi, kot so transarterijska embolizacija, transarterijska kemoembolizacija (TACE) in ...