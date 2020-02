Mars je še kako živ

Čeprav je Mars videti pust in mrtev, še zdaleč ni pri miru, ugotavlja lander Insight, ki je v plitvem kraterju na ravnici Elysium Planitia pristal konec leta 2018 in je prva raziskovalna sonda, s katero so znanstveniki dobili vpogled v dogajanje pod površjem.Insight je opremljen z izjemno občutljivim seizmometrom, merilnikom hitrosti vetra in višine zračnega tlaka, magnetometrom, pa tudi s sondo s termometrom, ki bi se morala zavrtati pod površje, a je pri tem naletela na nepričakovano oviro. Mars je, kot so znanstveniki predstavili v šestih študijah, objavljenih v reviji Nature, zelo živahen planet, ki ga stresajo bolj ...