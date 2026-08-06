Martinčki in druge kuščarice

Dr. Urban Dajčman je raziskovalec na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov Nacionalnega inštituta za biologijo. Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu. Urban Dajčman FOTO: Davorin Tome V zadnjem času se vse bolj navdušujem nad različnimi »data loggerji«. To so majhne naprave, ki jih namestimo v naravo in nato več tednov ali mesecev samodejno merijo temperaturo, vlago in druge okoljske razmere. Omogočajo mi, da skupaj z računalniškimi modeli potem spremljam okolje, kot ga doživljajo živali, in dajejo vpogled v neki skrit svet, ki nam brez pomoči ni dostopen. Vez podobnih zgodb najdete v rubriki Znanstvenik/Znanstvenica spreminja svet. Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete? Raziskujem, kako ...