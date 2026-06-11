Matematika ni samo računanje s številkami

Ajda Lemut Furlani je mlada raziskovalka, zaposlena na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Najraje še vedno uporabljam najbolj preprost instrument – svinčnik in list papirja. Ideje, zapiske, skice in dokaze najraje razvijam prostoročno, brez tehnologije, ker tako najlažje razmišljam in povezujem misli. Seveda pa brez računalnika in interneta danes ne bi mogli deliti svojih misli in rezultatov s kolegi po svetu.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Ajda Lemut Furlani FOTO: osebni arhiv

Zakaj imate radi znanost?

Raziskujem polgrupe, matematične strukture, pri katerih je na množici elementov definirana asociativna operacija (rezultat je enak ne glede na to, kako postavimo oklepaje – na primer seštevanje ali množenje). Čeprav je definicija preprosta, se za njo skriva bogata teorija, ki se pojavlja v različnih vejah matematike, fizike in računalništva. Pri svojem delu poskušam razumeti njihove lastnosti, strukturo in povezave z drugimi matematičnimi objekti.

Všeč mi je, da vedno obstaja še nekaj, česar ne razumemo popolnoma, zato vedno ostaja prostor za nova vprašanja. Tudi ko mislimo, da nekaj dobro razumemo, se pogosto izkaže, da se nato odprejo nove plasti problemov in novi načini razmišljanja.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Moje delo je del teoretične matematike, ki sama po sebi nima neposrednega vpliva na družbo. Vseeno pa takšne raziskave pogosto pozneje postanejo orodje v drugih znanostih, kjer jih drugi raziskovalci uporabljajo na bolj aplikativnih področjih.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

Med študijem na fakulteti sem spoznala vejo matematike, ki je širši javnosti manj poznana. Ne delam s številkami, temveč z abstraktnimi pojmi. Prav ta občutek brezmejnosti me je priteg­nil in usmeril na raziskovalno pot.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Poleg raziskovanja se ukvarjam s kvačkanjem, ki mi predstavlja preprosto, vzorčno in umirjeno dejavnost. Rada tudi hodim v hribe in potujem, kjer me predvsem zanima narava, še posebej morski ekosistemi, pa tudi lokalna kultura in hrana.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Ključni lastnosti dobrega znanstvenika sta radovednost in potrpežljivost. Radovednost ga vodi k temu, da si nenehno postavlja vprašanja in išče nove povezave, tudi tam, kjer jih drugi morda ne vidijo. Potrpežljivost pa je nujna, ker raziskovanje pogosto zahteva veliko časa, ponavljanja in tudi neuspehov, preden pride do rezultatov.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Verjetno umetna inteligenca in kvantni računalniki. Obe področji imata potencial, da bistveno spremenita način, kako pridobivamo novo znanje in rešujemo zahtevne probleme.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Verjetno ne. Kljub radovednosti in zanimanju sta mi trenutno bližja bolj mirno, stabilno življenje in čas z družino kot pa tako ekstremna odprava.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Jedrska energija je trenutno ena redkih možnosti, ki lahko zagotavlja velike količine stabilne energije z majhnimi izpusti ogljikovega dioksida in je neodvisna od fosilnih goriv.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Verjetno z antičnimi matematiki, ki so postavili temelje matematike in načine razmišljanja, kot ga uporabljamo danes. Zanimivo bi bilo videti, kako so razvijali osnovne ideje in sklepe brez sodobnih terminov in orodij.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Čeprav to ni moje področje, bi omenila predvsem dokumentarce Davida Attenborougha, kot so Planet Zemlja, Modri planet in številni drugi.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Ena stvar, ki pogosto preseneti ljudi, je, da matematika ni samo računanje s številkami. Velik del matematike se ukvarja z zelo splošnimi in abstraktnimi strukturami, kjer številke sploh niso v ospredju.