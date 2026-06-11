Matematika ni samo računanje s številkami

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Ajda Lemut Furlani je mlada raziskovalka, zaposlena na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani.
Najraje še vedno uporabljam najbolj preprost instrument – svinčnik in list papirja. Ideje, zapiske, skice in dokaze najraje razvijam prostoročno, brez tehnologije, ker tako najlažje razmišljam in povezujem misli. Seveda pa brez računalnika in interneta danes ne bi mogli deliti svojih misli in rezultatov s kolegi po svetu.
Všeč mi je, da vedno obstaja še nekaj, česar ne razumemo popolnoma, zato vedno ostaja prostor za nova vprašanja. Tudi ko mislimo, da nekaj dobro razumemo, se pogosto izkaže, da se nato odprejo nove plasti problemov in novi načini razmišljanja.
Moje delo je del teoretične matematike, ki sama po sebi nima neposrednega vpliva na družbo. Vseeno pa takšne raziskave pogosto pozneje postanejo orodje v drugih znanostih, kjer jih drugi raziskovalci uporabljajo na bolj aplikativnih področjih.
Med študijem na fakulteti sem spoznala vejo matematike, ki je širši javnosti manj poznana. Ne delam s številkami, temveč z abstraktnimi pojmi. Prav ta občutek brezmejnosti me je pritegnil in usmeril na raziskovalno pot.
Poleg raziskovanja se ukvarjam s kvačkanjem, ki mi predstavlja preprosto, vzorčno in umirjeno dejavnost. Rada tudi hodim v hribe in potujem, kjer me predvsem zanima narava, še posebej morski ekosistemi, pa tudi lokalna kultura in hrana.
Ključni lastnosti dobrega znanstvenika sta radovednost in potrpežljivost. Radovednost ga vodi k temu, da si nenehno postavlja vprašanja in išče nove povezave, tudi tam, kjer jih drugi morda ne vidijo. Potrpežljivost pa je nujna, ker raziskovanje pogosto zahteva veliko časa, ponavljanja in tudi neuspehov, preden pride do rezultatov.
Verjetno umetna inteligenca in kvantni računalniki. Obe področji imata potencial, da bistveno spremenita način, kako pridobivamo novo znanje in rešujemo zahtevne probleme.
Verjetno ne. Kljub radovednosti in zanimanju sta mi trenutno bližja bolj mirno, stabilno življenje in čas z družino kot pa tako ekstremna odprava.
Jedrska energija je trenutno ena redkih možnosti, ki lahko zagotavlja velike količine stabilne energije z majhnimi izpusti ogljikovega dioksida in je neodvisna od fosilnih goriv.
Verjetno z antičnimi matematiki, ki so postavili temelje matematike in načine razmišljanja, kot ga uporabljamo danes. Zanimivo bi bilo videti, kako so razvijali osnovne ideje in sklepe brez sodobnih terminov in orodij.
Čeprav to ni moje področje, bi omenila predvsem dokumentarce Davida Attenborougha, kot so Planet Zemlja, Modri planet in številni drugi.
Ena stvar, ki pogosto preseneti ljudi, je, da matematika ni samo računanje s številkami. Velik del matematike se ukvarja z zelo splošnimi in abstraktnimi strukturami, kjer številke sploh niso v ospredju.
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