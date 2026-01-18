Med roboti in pametnimi legokockami

Tudi na letošnjem paradnem sejmu potrošne elektronike smo lahko videli tlačenje umetne inteligence v vsako reč, obenem pa kopico uporabnih novosti.

Las Vegas v prvih dneh januarja tradicionalno gosti sejem Consumer Electronics Show (CES), kjer je mogoče videti zadnje umotvore s področij računalništva, bele tehnike in mobilnosti, ki bodo zaznamovali leto. Toda ravno področje avtomobilizma je na tokratnem sejmu bolj kot ne razočaralo, saj razen peščice demonstracij sistemov za asistenco pri vožnji ni bilo na voljo omembe vrednih stvari, ki bi jih lahko zapeljali po cesti. Na leteče taksije bo treba čakati vsaj še leto dlje. Vnovič so bile v ospredju napovedi o baterijah s trdnim elektrolitom, ki obljubljajo tako višjo gostoto shranjene energije kot večjo odpornost proti fizičnim poškodbam, kar je še posebej pomembno za električne avtomobile. Toda prihod takšnih izdelkov se vseskozi odmika in tudi letos ni zajamčen. Naprave s kolesi so ...