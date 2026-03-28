Medicinska evakuacija iz vesolja: astronavt nenadoma ni mogel govoriti

Mike Fincke, astronavt, zaradi katerega se je zgodila prva medicinska evakuacija iz vesolja, je spregovoril o zdravstvenih težavah, v katerih se je znašel v začetku januarja, ko je bival na mednarodni vesoljski postaji.

Američan, 59-letni Fincke je bil v odpravi Crew 11, ki je potekala od avgusta lani do predčasnega konca januarja letos, četrtič v vesolju. Sedmega januarja je med večerjo, potem ko se je čez dan pripravljal za izhod iz postaje za vzdrževalna dela, ostal brez glasu. »Popolnoma nepričakovano. In zelo hitro,« je dejal v pogovoru za AP. Govoriti ni mogel, a tudi bolečine ni občutil. Neprijeten, predvsem pa precej nenavaden zaplet je pognal preostale člane posadke, da so zaprosili za pomoč kirurga na trdnih tleh.

Ameriška vesoljska agencija ni tvegala. Najprej so odpovedali načrtovani vesoljski sprehod in pri tem pojasnili, da se je zgodila »zdravstvena situacija«, vendar da je zdravstveno stanje prizadetega astronavta stabilno. Sledila je prva zdravstvena evakuacija iz vesolja v 25 letih delovanja vesoljske postaje.

Postajo so morali z vesoljskim plovilom Dragon zapustiti vsi štirje člani odprave Crew 11: Nasina astronavta Mike Fincke in Zena Cardman, japonski astronavt Kimija Jui ter ruski kozmonavt Oleg Platonov. Po uspešnem pristanku 15. januarja v Tihem oceanu ob obali južne Kalifornije so jih s helikopterjem nemudoma prepeljali v bližnjo bolnišnico Scripps Memorial Hospital La Jolla pri San Diegu.

Nasa zaradi zaščite zasebnosti ni pojasnila, kdo je zbolel ali za kakšno obolenje je šlo. A nekaj tednov kasneje se je Fincke sam javil in sporočil, da so mu pomagali, ter se jim iz srca zahvalil. »Zahvaljujoč njihovemu hitremu odzivu in navodilom naših letalskih zdravnikov se je moje stanje hitro stabiliziralo,« je dejal Fincke. »Zelo sem hvaležen svojim kolegom, pa tudi celotni ekipi pri Nasi, SpaceXu in zdravstvenim strokovnjakom v bolnišnici Scripps Memorial Hospital La Jolla blizu San Diega,« je dejal Fincke, sicer upokojeni polkovnik ameriškega letalstva, ki je bil za astronavta izbran že leta 1996.

Mike Fincke je bil v vesolju štirikrat. FOTO: Steve Nesius/Reuters

Vendar pa ni razkril bolezenskega stanja; pojasnil je le, da so uporabili ultrazvok, a to vendarle ni bilo dovolj za ustrezno diagnozo.

Zdaj je dodal nekaj več podrobnosti in sliši se precej neprijetno – tako zanj kot za preostalo posadko. Brez kakršnega koli posebnega vzroka Fincke ni več mogel govoriti, glasu ni imel dobrih 20 minut. »Moji kolegi so videli, da sem v stiski,« je dejal. Vsi so v nekaj sekundah priskočili na pomoč, je dodal.

Kaj je povzročilo nenadno izgubo glasu, ostaja skrivnost. Zdravniki so izključili možnost, da bi se davil ali doživel infarkt. Zelo možno je, da je šlo za posledico več kot petmesečnega bivanja v breztežnosti. Raziskovalci še vedno ne poznajo vseh vplivov mikrogravitacije na delovanje človeškega telesa; jasno je, da so učinki negativni, saj se zmanjša gostota kosti, poslabša se vid …

»Vedno sem se lahko pohvalil s svojim trdnim zdravjem, zato je bilo to še toliko večje presenečenje za vse,« je pojasnil za AP in dodal, da dodatnih podrobnosti ne more podati. Pri agenciji namreč želijo zagotoviti, da drugi astronavti ne bodo dobili občutka, da ni poskrbljeno za varstvo zasebnosti.

Fincke je skupaj v štirih odpravah v vesolju preživel 549 dni. Še vedno upa, da bo morda na postajo odpotoval še kdaj. Izjemno hudo mu je bilo, da so morali zaradi njegovih težav odpovedati vesoljski sprehod – zanj bi bil to deseti, za njegovo kolegico Zeno Cardman prvi. Prav tako mu je bilo zelo žal, da so odpravo skrajšali za skoraj en mesec. Da je prenehal z opravičevanjem kolegom astronavtom, mu je moral ukazati sam prvi mož Nase Jared Isaacman. »To se je zgodilo zaradi vesolja. Nikogar nisi pustil na cedilu,« so mu po njegovih besedah zagotavljali kolegi.