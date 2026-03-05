Meja med verodostojnim in ponarejenim je vse bolj zabrisana

Tehnološki razvoj prehiteva razvoj kritičnih veščin za komuniciranje v digitalnem svetu, opozarja profesor dr. Igor Vobič.

Z vzponom generativne umetne inteligence je z nekaj kliki možno ustvariti izredno realistične slike in videoposnetke, ki jih manj digitalno pismeni ne prepoznajo kot lažne. Nanje naletimo domala povsod: na družbenih omrežjih sintetični posnetki kličejo po akciji, ustvarjajo in delijo jih nekateri najbolj vidni politiki na svetu, z njimi nepridipravi kradejo milijarde, oglaševalci pa nadomeščajo grafične ekipe. Analize tujih volilnih kampanj že kažejo, kako lahko globoki ponaredki vplivajo na javno mnenje, kako skušajo z njimi očrniti nasprotnike. Pri nas je v predvolilnem obdobju do zdaj še največ pozornosti pritegnil posnetek Anžeta Logarja, na katerem pa so bili očitni znaki, da je bil ustvarjen z umetno inteligenco, kot so nenaravno gibanje teles, nenavadni kontrasti, zelo gladke ...