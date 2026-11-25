Kitajska je danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času (00:18 GMT) uspešno izstrelila raketo dolgi pohod 2F, na kateri je bila odprava Shenzhou-24 s tremi astronavti. Gre za zgodovinski polet, saj je vzhodnoazijska velesila na svojo vesoljsko postajo Tiangong (v prevodu Nebeška palača) prvič poslala tujega astronavta. To je pomemben mejnik za mednarodno sodelovanje v kitajskem vesoljskem programu.

Muhammad Zeeshan Ali, 40-letni nekdanji pilot pakistanskih oboroženih sil, bo deloval kot specialist za tovor in bo na postaji med pet do deset dni. Zeeshan Ali je prvi Pakistanec, ki je dosegel orbito. (Namira Salim je sicer prva Pakistanka, ki je kdaj koli poletela v vesolje; to je storila oktobra 2023 v okviru turistične suborbitalne misije podjetja Virgin Galactic.)

Muhammad Zeeshan Ali je prvi Pakistanec, ki je dosegel orbito. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Posadko odprave Shenzhou-24 vodi Tang Hongbo, član posadke je letalski inženir Wu Yi. Tang bo tokrat kot prvi človek že tretjič obiskal Tiangong, letel je namreč na misijah Shenzhou-12 in Shenzhou-17, ki sta bili izstreljeni junija 2021 oziroma oktobra 2023. Za Wuja je to prvi vesoljski polet.

Kitajski astronavti na postaji, ki sprejme šest ljudi, sicer običajno preživijo pol leta, pakistanski astronavt pa se bo vrnil že z naslednjim letom, ko se bodo od postaje poslovili trenutni prebivalci, a ne vsi. Tokrat bo poveljnik odprave Shenzhou-23 Zhu Yangzhu, ki je na postajo priletel maja letos, ostal na enoletni odpravi, saj raziskujejo, kako se človeško telo prilagaja na breztežnost. To je del raziskav, nujnih za nadaljnje korake, ko si tudi Kitajska želi osvojiti površje Lune in nato še Marsa. Takšne raziskave so del odprav na mednarodni vesoljski postaji že leta. Preostali člani posadke Shenzhou-23 pa bodo skupaj z Alijem zapustili Tiangong. Zhu, ki bo na postaji torej bival skupno eno leto, bo ob odhodu postavil rekord za najdaljše samostojno bivanje v orbiti med kitajskimi astronavti.

Raketa dolgi pohod 2F z odpravo Shenzhou-24 FOTO: CNS/AFP

Odprava Shenzhou-24 je 18. kitajski vesoljski polet s posadko in 12. misija astronavtov na Tiangong, trimodulno postajo, ki jo je država konec leta 2022 dokončala v nizkozemeljski orbiti. Kitajska Tiangong promovira kot središče mednarodnega sodelovanja. Vzor tega je že mnoga leta mednarodna vesoljska postaja (ISS), na katero pa Kitajska nima vstopa. ISS bodo partnerice, med temi Nasa, Esa in Roskozmos, predvidoma upokojile leta 2030.

Sodelovanje med Pakistanom in Kitajsko

Pakistanski pilot se je po navedbah tujih medijev sedem mesecev usposabljal v Pekingu, med drugim je obiskoval intenzivne tečaje kitajščine, učil se je kitajske poezije, vadil je kaligrafijo, igral pa je tudi namizni tenis. »Ne letim zase. Na ramenih nosim ime Pakistana,« je Ali povedal novinarjem.

Muhammad Zeeshan Ali med pripravami na polet z izstrelišča v Jiuquanu. FOTO: CNS/AFP

Kitajska in Pakistan sta februarja 2025 s podpisom sporazuma o sodelovanju začela utirati Alijevo pot do Tiangonga. Pakistan je nato izbral dva kandidata za astronavta, ki sta odpotovala na Kitajsko na usposabljanje. Šele v ponedeljek zvečer, ko je Kitajska razglasila posadko misije, pa je javnost izvedela, kateri od pakistanske dvojice je bil izbran za zgodovinsko odpravo.

Pri tem ne gre za kakšno veliko posebnost: Kitajska identiteto astronavtov na shenzhoujih običajno predstavi le dan pred izstrelitvijo. To je v skladu s splošnim etosom države na področju vesoljskih poletov, saj skrbno varujejo informacije.

Posadka: (od leve) Muhammad Zeeshan Ali, Wu Yi in Tang Hongbo FOTO: CNS/AFP

Vesoljsko sodelovanje med Kitajsko in Pakistanom sega v zgodnja 90. leta prejšnjega stoletja. Po navedbah agencije Reuters je Kitajska do zdaj že izstrelila več pakistanskih satelitov, predvidoma leta 2028 pa bo v okviru kitajskih lunarnih odprav na površje Lune odletel tudi v Pakistanu izdelan rover.

Pakistanski premier Šehbaz Šarif se je v objavi na omrežju x zahvalil kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu. »Prijateljstvo med Pakistanom in Kitajsko presega višine Himalaje na svoji poti v vesolje.«

Luna

Kitajska cilja, da bodo njihovi astronavti na Luni pristali do leta 2030. Kitajski vesoljski program je manj transparenten od denimo Nasinega, a po poročanjih poznavalcev, prizadevanja za pristanek na Luni tečejo dobro. Letos je sicer država imela nekaj težav z odpravo Chang’e 7, gre za robotsko odpravo, ki so jo želeli poslati proti Luni, vendar pa je izstrelitev (uradno) preprečila tropska nevihta. ZDA načrtujejo, da bodo z astronavti na Luni vnovič – prvič po letu 1972 – pristali leta 2028, čeprav mnogi v to dvomijo, glede na kompleksnost odprav in zastojev pri razvoju predvsem komercialnih plovil.

Dolgi pohod 2F FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Kitajska načrtuje, da bo do leta 2035 skupaj z Rusijo ustanovila raziskovalno bazo na Luni. Washington je opozoril, da bi Peking lahko poskušal prevladati nad dostopom do območij na Luni, bogatih z naravnimi viri. Peking takšne obtožbe zavrača in zatrjuje, da zagovarja miroljubno uporabo vesolja.