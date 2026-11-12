Mejnik vesoljskega plovila Voyager 1: en svetlobni dan od Zemlje

Vesoljsko plovilo Voyager 1 bo 18. novembra doseglo svojevrsten mejnik: od Zemlje bo oddaljeno en svetlobni dan. Za najbolj oddaljeno plovilo bo dogodek minil brez posledic in instrumenti ob tem ne bodo zaznali nobene posebne spremembe v medzvezdnem prostoru, skozi katerega potuje. A mejnik nas spomni tako na vztrajnost in iznajdljivost človeštva kot na našo majhnost v brezmejnem vesolju. Voyager 1 je svoje potovanje začel 5. septembra 1977. So znanstveniki in inženirji takrat pričakovali, da bo plovilo 49 let, dva meseca in enajst dni kasneje še vedno pri življenju in z vratolomno hitrostjo 61 tisoč kilometrov na uro dirjalo stran od Zemlje na razdalji enega svetlobnega dneva? Glavna naloga misije je bila mimolet Jupitra in Saturna, in po skoraj spodleteli izstrelitvi je Voyager 1 ogled ...