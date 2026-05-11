Memefikacija propagande ali kako je lego Trump postal moderni obraz spleta

Umetna inteligenca omogoča hitro ustvarjanje privlačnih spletnih vsebin, ki brijejo norce iz resnih geopolitičnih tem.

Podoba je na prvi pogled skrajno prismuknjena: Donald Trump v obliki strička iz lego kock v družbi Benjamina Netanjahuja in hudiča ob maničnem hahljanju useka po velikem rdečem gumbu in začne izraelsko-ameriške napade na Iran. Toda zgenerirani videoposnetek je videlo in poobjavilo na milijone ljudi, tudi iranski režimski mediji. Aktualna zalivska vojna predstavlja bistveno zaostritev rabe generativnih algoritmov za namene politične propagande in je potrdila večino strahov, ki smo jih imeli glede tovrstnih tehnologij. Najprej vsesplošno preplavljanje spleta in družbenih omrežij s cenenimi, če ne že kar očitnimi »pomijami« (slop), na primer lažnimi posnetki ujetih ameriških specialcev ali gorečih nebotičnikov v Tel Avivu. Nato prodiranje takšnih neresničnih podob v dotlej resne obveščevalne ...