Menda končno zlati časi za inženirje

Predsednik akademije Mark Pleško je v govoru na slovesnosti dejal, da lahko inženirji veliko prispevajo k slovenskemu razvoju in da jih pri tem zelo podpira novi zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki naj bi omogočil dolgoročno stabilnost financiranja raziskav in inovacij. Naloga inženirjev in IAS je, po predsednikovih besedah, predvsem strokovna presoja razvojnih odločitev. Pleško je omenil tri cilje, za katere si bodo v akademiji zlasti prizadevali: pridobitev prostorov za dom slovenskega inženirstva, ustanovitev svetovalnega konzorcija, ki bi vladi pomagal pri sprejemanju razvojnih odločitev, in še to, da bi se v Sloveniji otresli skromnosti in dobili »utopičen megaprojekt«.