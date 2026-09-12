Merkur se je skrčil bolj, kot so menili

To, da se je prvi planet od Sonca, v preteklosti skrčil, je znano. Znaki tega fenomena so lepo vidni na površju, saj so kot nekakšne brazgotine, dolge tudi 700 kilometrov in globoke več sto metrov. A najnovejša raziskava je pokazala, da se je Merkur skrčil bolj, kot so znanstveniki menili do sedaj. Raziskovalna skupina je izračunala, da je planet od svojega nastanka izgubil vsaj 19 kilometrov svojega skupnega premera. Merkur se je tako po ocenah skrčil za deset do trideset odstotkov več od prejšnjih ocen.

Da tega do zdaj niso opazili, gre pripisat številnim kraterjem, s katerim je posuto površje najmanjšega planeta v osončju. Znanstveniki pravijo, da je ugotavljanje obsega krčenja Merkurja ključnega pomena za raziskovanje sestave notranjosti planeta. »Obsežnejše krčenje pomeni, da bi Merkur lahko imel večje kovinsko jedro, manj lahkih elementov, kot je silicij, pomešanih v kovinsko jedro, ali višjo začetno temperaturo,« je dejal vodja ekipe Gaku Nišijama iz Inštituta za vesoljske raziskave Nemškega centra za letalstvo in vesolje (DLR).

Tako kot skalnati planeti v našem osončju se je Merkur oblikoval v nizu silovitih trkov med kamni in asteroidi, ki so krožili okoli Sonca pred približno 4,5 milijarde let. Energija teh trkov je ustvarila ogromne količine toplote, ki jo Merkur od takrat nenehno izgublja. Podobno kot balon, ki je bil izpostavljen mrazu, se je notranjost Merkurja med ohlajanjem skrčila, najbolj zunanje kamnite plasti pa so spreminjajočo se velikost planeta kompenzirale s stiskanjem in pokanjem, pri čemer so nastale tektonske značilnosti, kot so strma pobočja in grebeni. Stopnja krčenja je pomembna, saj raziskovalcem pomaga sklepati o ključnih značilnostih notranjosti in razvoja Merkurja.

Ohlajanje naj bi planet skrčilo približno enakomerno, zaradi česar naj bi bile nagubane značilnosti povsod enako pogoste. Nišijama z ekipo je združil prejšnje zemljevide geoloških dokazov za krčenje z novimi zemljevidi hrapavosti površine za celotno površino planeta. Prvič so pokazali, da imajo najbolj hrapava območja na Merkurju manj vidnih gub. »To nas je napeljalo na misel, da obstaja proces, ki zakriva strukture, nastale zaradi krčenja,« je dejal Nišijama. Strukture so skrili predvsem številni kraterji in material, ki ga je pognalo s površja ob trku asteroidov. Raziskovalci so nato najbolj vidne grebene, ki so posledica krčenja, vzeli za merilo krčenja po celotnem planetu in prišli do novih odstotkov. Planet se je tako po novih ocenah skrčil za od 19 do 23 kilometrov, pred tem je bila ta ocena od štiri do 16 kilometrov.

Resnico bo zdaj skušala odkriti evropsko-japonska odprava BepiColombo, ki se je nedavno uspešno ločila od transfernega modula, ki je znanstveni plovili pripeljal do planeta. V odpravi bodo med drugim natančno preslikali tudi površje.