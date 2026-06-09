Meta mora hitro omogočiti dostop tuje inteligence do Whatsappa

Ameriško tehnološko podjetje Meta mora ponudnikom storitev umetne inteligence do konca preiskave, ki jo je zoper njega konec lanskega leta uvedla Evropska komisija, omogočiti brezplačen dostop do svojega družbenega omrežja Whatsapp, so danes sporočili iz Bruslja. Meta mora ukrep izpolniti v petih dneh, sicer ji grozi plačilo visoke globe.

Evropska komisija je preiskavo proti Meti sprožila v začetku lanskega decembra, potem ko je tehnološki velikan oktobra napovedal posodobitev pogojev uporabe za poslovne uporabnike, v skladu s katerimi za ponudnike storitev umetne inteligence omejuje uporabo orodja, ki podjetjem omogoča komuniciranje z uporabniki prek Whatsappa. Od 15. oktobra lani posodobitev velja za poslovne uporabnike, ki se želijo na novo pridružiti aplikaciji, od 15. januarja pa še za obstoječe.

V skladu s posodobitvijo prek orodja za komuniciranje ne smejo več ponujati storitve umetne inteligence, ga pa lahko še naprej uporabljajo za pomožne in podporne funkcije, kot je avtomatizirana podpora uporabnikom.

V Bruslju ocenjujejo, da bodo z današnjo odločitvijo prispevali k zaščiti konkurence na hitro rastočem trgu klepetalnih robotov, saj se bo prek Whatsappa ohranila ključna vstopna točka za doseganje potrošnikov v Evropi.

»Ne smemo dovoliti, da veliki digitalni akterji izkoristijo svojo prevlado iz preteklosti, da bi narekovali, kdo v Evropi lahko konkurira in kdo lahko inovira na področju umetne inteligence,« je na novinarski konferenci v Bruslju povedala podpredsednica Evropske komisije Teresa Ribera.

Povedala je, da bo odločitev EU državljanom EU omogočila, da bodo lahko sami izbrali, katere klepetalne robote z umetno inteligenco bi raje uporabljali v aplikaciji Whatsapp.

Naj omogoči dostop ponudnikom storitev umetne inteligence do svojega družbenega omrežja Whatsapp, je komisija Meto prvič pozvala že na začetku februarja. Podjetje je nato uvedlo plačilo posebne pristojbine za dostop, ki pa ga je EU aprila zavrnila, saj ga je ocenila kot nezadovoljiv ukrep. V skladu z zadnjo odločitvijo mora Meta zdaj ponudnikom storitev umetne inteligence omogočiti brezplačen dostop do družbenega omrežja Whatsapp v petih dneh.

V nasprotnem primeru ji lahko v Bruslju naložijo plačilo globe v višini do 10 odstotkov prihodkov podjetja v poslovnem letu pred začetkom kršitve.

Aprila so EU regulatorji ugotovili tudi, da Meta otrokom, mlajšim od 13 let, ni preprečila dostopa do svojih platform Facebook in Instagram, kar je v nasprotju s pravili EU.

V okviru preiskave proti Meti Evropska komisija preučuje tudi, kako podjetje varuje fizično in duševno počutje uporabnikov ter tudi zasvojljivo zasnovo Facebooka in Instagrama.