Meta predstavila pametna očala z zaslonom v steklu, oblikoval je Ray-Ban

Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg je na letni konferenci Connect v Kaliforniji predstavil novo generacijo pametnih očal Ray-Ban, tokrat z vgrajenim zaslonom v leči. Očala Meta Ray-Ban Display pomenijo naslednji korak v prizadevanju podjetja, da bi uporabniki manj gledali v telefone in več interagirali z umetno inteligenco prek vsakdanjih pripomočkov.

»Očala so idealna oblika osebne superinteligence, saj ti omogočajo, da ostaneš prisoten v trenutku in hkrati dostopaš do zmogljivosti umetne inteligence,« je dejal Zuckerberg.

Meta je predstavila še izboljšano drugo generacijo očal Ray-Ban (379 dolarjev) z daljšo avtonomijo baterije in možnostjo snemanja videa 3K ter športna očala Meta Oakley Vanguard (499 dolarjev), namenjena aktivnim uporabnikom. FOTO: AFP

Nova očala omogočajo prikaz sporočil, fotografij, videoklicev, zemljevidov v realnem času, pa tudi sprotno prevajanje in podnaslavljanje pogovorov. Uporabniki jih upravljajo z gestami prek posebne zapestnice. Na voljo bodo od 30. septembra v ZDA, začetna cena pa bo 799 dolarjev.

Podjetje si obeta hitro rast prodaje: partner EssilorLuxottica namerava od leta 2026 izdelati deset milijonov očal na leto. Čeprav so pametna očala še vedno nišni izdelek, se povpraševanje povečuje, tekma med tehnološkimi velikani – od Googla do Samsunga in Snapa – pa se zaostruje.