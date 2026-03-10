Meteorit poškodoval streho hiše v Nemčiji

V nedeljo zvečer, pet pred sedmo, so številni prebivalci v Belgiji, Franciji, Nemčiji, Luksemburgu in na Nizozemskem opazili zelo svetlo ognjeno kroglo, ki se je gibala od jugozahoda proti severovzhodu. Ognjena krogla je žarela približno šest sekund in pustila vidno sled na nebu, preden se je razletela na koščke.

Ne, ni šlo za raketo, ampak za meteorit. Kos meteorita je padel tudi na dom v mestu Koblenz na zahodu Nemčije. Ljudje k sreči niso bili poškodovani. Kos, ki je priletel skozi streho, je za seboj pustil luknjo v velikosti nogometne žoge. Tamkajšnje reševalne službe so prejele veliko število klicev in oblasti so prebivalce pomirile s sporočilom, da ni šlo za varnostni incident in da ognjena krogla ni povezana z vojaško dejavnostjo. Mednarodna organizacija za meteorje je prejela kar 3030 prijav o meteorju.

Dogodek so posnele številne namenske kamere za opazovanje meteorjev, na primer kamere evropske mreže AllSky7, seveda pa so meteorit snemali tudi ljudje z mobilnimi telefoni in drugimi kamerami. Prebivalci so javljali, da so lahko slišali poke, ko je vesoljski kamen z veliko hitrostjo potoval skozi atmosfero.

Najdeni fragmenti meteorita bodo morda razkrili, od kod je meteorit pripotoval. Pri oddelku za planetarno obrambo pri Evropski vesoljski agenciji po zbranih podatkih ocenjujejo, da je bil meteoroid pred vstopom v atmosfero veliki nekaj metrov.

Meteorji so sicer svetlobni bliski, ki nastanejo, ko meteoroidi zgorevajo v Zemljini atmosferi. Fragmenti, ki preživijo padec in dosežejo tla, pa so znani kot meteoriti. Na milijone manjših meteoroidov prileti v Zemljino atmosfero, vendar so večinoma tako majhni, da v njej tudi v celoti zgorijo. Mi to vidimo kot utrinke. Občasno pa je vesoljski kamen večji in lahko preživi potovanje skozi ozračje ter pade na tla – vendar pa meteoritov najdejo le za vzorec.

Takšni majhni vesoljski kamni se večinoma ne zaznajo, preden padejo v atmosfero. Še posebej tisti, ki se nam približajo podnevi ali v mraku, so »nevidni« za opazovalnice. Vesoljske agencije sicer budno spremljajo nebo, ker vedno obstaja možnost, da v našo smer pripotuje nekaj kilometrov širok asteroid, ki pa bi lahko povzročil vsaj regionalno katastrofo ob morebitnem trku z našim planetom.

Spomnimo: marca 2020 so z Dolenjske poročali o ognjeni krogli in pokih, nekaj dni kasneje so nato našli tudi ostanke meteorita Novo mesto.

V sodobni zgodovini je veliko škode povzročila eksplozija meteorja nad Čeljabinskom 15. februarja 2013.