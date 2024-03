Mikroplastika: onesnaževalo z mnogoterimi obrazi in vplivi

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih letih je mikroplastika postala eno najbolj aktualnih onesnaževal, saj so jo znanstveniki odkrili v skoraj vseh kotičkih sveta, od morskih globin do oblakov. Postala je stalen del našega okolja. Zaradi svoje obstojnosti in razširjenosti je onesnaževanje s plastiko in mikroplastiko prepoznano kot pomemben del v konceptu tako imenovanih planetarnih mej, ki naj bi določale dolgoročno stabilnost okolja na Zemlji. Toda zakaj je mikroplastika s stališča znanstvenikov tako posebno in zanimivo onesnaževalo?

Raziskovanje mikroplastike se je od njene prve omembe v zadnjih dveh desetletjih močno razmahnilo. Kljub temu ostaja nerešenih še mnogo vprašanj. Veliki izzivi nas čakajo na področju detekcije mikroplastike, predvsem nanoplastike, v različnih okoljskih vzorcih. Kar zadeva proučevanje vplivov na organizme, se bomo v prihodnosti osredotočali na tako imenovane posredne vplive mikroplastike. Ta namreč lahko spremeni fizikalno-kemijske lastnosti okolja, v katerem organizmi živijo (na primer povzroča kislost tal ali izsuševanje), in tako nanje deluje posredno. Ena izmed naših trenutnih usmeritev je tudi proučevanje mikroplastike, ki nastane iz biorazgradljive plastike. Ta se pogosto označuje kot okolju prijaznejša alternativa običajni plastiki, vendar nekatere raziskave nakazujejo, da ni nujno tako. Pomembno se je tudi osredotočiti na rešitve, kako mikroplastiko, ki je že končala v okolju, odstranimo, hkrati pa je treba intenzivno proučevati njene možne poti v okolje in jih zajeziti.