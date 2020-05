Milijone let stare sledi pajkov mrežarjev

Biogeografija je veda, ki raziskuje razširjenost in številčnost rastlin in živali v prostoru in času. Rekonstruirati poskuša zgodovino poseljevanja zemeljske površine. Skupina slovenskih biologov je razvila nov, bolj natančen pristop za določanje pretekle razširjenosti organizmov, ki dopolnjuje vedenje o tem, kako je potekalo poseljevanje celin, svojo študijo pa objavila v reviji Journal of Biogeography.Poleg sorodnosti med organizmi so upoštevali tudi njihovo zmožnost premagovanja daljših razdalj v posameznih zemeljskih obdobjih. O moderni biogeografiji, ki se je začela pospešeno razvijati konec 20. stoletja, smo se ...