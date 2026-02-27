Milimetri, ki odločajo o kolenu

Sodobna ortopedija pri poškodbah kolena temelji na anatomiji, biomehaniki in natančni izbiri kirurške tehnike, pravi Samo Novak.

Napredek ortopedske kirurgije v zadnjem desetletju temelji na natančnejšem razumevanju biomehanike sklepov, razvoju novih materialov in vse bolj individualiziranem pristopu k bolniku. Koleno – eden najbolj obremenjenih in hkrati biomehansko kompleksnih sklepov v človeškem telesu – je v središču številnih inovacij, zlasti pri zdravljenju poškodb vezi, meniskusa in pogačice. O sodobnih kirurških pristopih, vračanju preverjenih tehnik v izboljšani obliki ter o tem, zakaj so v ortopediji včasih odločilni milimetri, smo se pogovarjali s specialistom ortopedske kirurgije Samom Novakom iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Zaposlen je na športnem oddelku te bolnišnice. Njegovo subspecialistično področje so poškodbe kolena, zlasti ligamentarne poškodbe, meniskusi in patologija pogačice, ter ...