Miniaturni roboti za pomoč reševalcem

Ko je 24. avgusta 2016 osrednjo Italijo prizadel močan potres, v katerem je izgubilo življenje 299 ljudi, so mobilizirali več kot 5000 reševalcev, ki so rešili na desetine ljudi takoj po potresu. Toda pritisk, da je treba hitro ukrepati, saj se iz uro v uro zmanjšujejo možnosti za preživetje, prinaša tudi tveganje za poškodbe pri prvih posredovalcih, ki se morajo pogosto spoprijeti z nestabilnim okoljem in imajo malo informacij o morebitnih nevarnostih. Tovrstno reševalno delo bo lahko zaradi skupnih prizadevanj raziskovalcev iz EU in Japonske kmalu postalo varnejše in učinkovitejše.

Reševalne organizacije, raziskovalne ustanove in podjetja iz Evrope in Japonske so sodelovali pri razvoju nove generacije orodij, ki združujejo robotiko, tehnologijo brezpilotnih letalnikov in kemično zaznavanje, da bi spremenili način delovanja reševalnih ekip na prizadetih območjih. Njihovo delo je bilo del štiriletne mednarodne raziskovalne pobude z imenom Cursor, ki jo je financirala EU, vključevala pa je partnerje iz šestih držav EU, Norveške in Združenega kraljestva. Sodelovala je tudi Univerza Tohoku, njeno sodelovanje pa je financirala Japonska agencija za znanost in tehnologijo.

Raziskovalci upajo, da bo napreden reševalni komplet, ki so ga razvili, reševalcem pomagal hitreje najti ujete preživele ter hkrati izboljšal njihovo lastno varnost. »Na področju iskanja in reševanja nimamo veliko tehnologij, ki bi podpirale prve posredovalce, tiste, ki jih imamo, pa spremljajo številne omejitve,« je povedala Tiina Ristmäe, raziskovalna koordinatorka pri nemški zvezni agenciji za tehnično pomoč ob nesrečah in podpredsednica Mednarodnega foruma za spodbujanje inovacij pri prvih posredovalcih.

Raziskovalci so se osredotočili na razvoj majhnega mehkega robota za iskanje pod zemljo, imenovanega Smurf, ki je bil zasnovan za pomikanje po zrušenih stavbah in ruševinah ter iskanje ljudi. Robotek reševalnim ekipam omogoča, da večji del svojega dela opravijo na daljavo in tako v zgodnjih fazah reševanja locirajo in najdejo ljudi na najbolj nevarnih območjih. »Gre za prototipno tehnologijo, ki prej še ni obstajala. Ne pošiljamo ljudi, ampak stroje oziroma robote, da opravljajo delo, ki je pogosto zelo nevarno,« je pojasnila raziskovalka Tiina Ristmäe.

Robot je kompakten in lahek, opremljen z dvema kolesoma, ki mu omogočata manevriranje prek ruševin in plezanje čez manjše ovire. »Ponesrečence išče tako, da se pomika čez ruševine in gre globoko vanje, na celotnem kupu ruševin pa deluje več robotov,« je povedal prof. Satoshi Tadokoro, strokovnjak za robotiko z Univerze Tohoku in eden izmed vodilnih znanstvenikov pri tem projektu.

Razvojna ekipa je preizkusila več zasnov in se šele nato odločila za končni prototip robota. »Preizkusili smo več možnosti, robote z več kolesi ali gosenicami, leteče robote, robote, ki skačejo, ampak na koncu smo se vendarle odločili, da je zasnova z dvema kolesoma najučinkovitejša,« je povedal Tadokoro.

Majhna glava robota je polna tehnologije: v njej so videokamere in toplotne kamere, mikrofoni in zvočniki za dvosmerno komunikacijo ter močan kemični senzor. Ta zazna spojine, ki jih oddaja človeško telo, loči tudi med živimi in mrtvimi ljudmi. Senzor so preizkusili v dejanskih razmerah na terenu in izkazal se je za zanesljiv vir informacij tudi v okoliščinah z motečimi dejavniki, kot sta dim in dež. Po besedah prvih posredovalcev, ki so sodelovali z raziskovalci, so informacije, ki jih je posredoval senzor, zelo dragocene. Pomaga jim določiti, katerim ljudem med poškodovanimi prednostno pomagati, je povedala koordinatorka.

Dostava z brezpilotnimi letalniki

Da bi raziskovalci še izboljšali doseg robota Smurfa, so v sistem vgradili tudi podporo za brezpilotne letalnike. Prilagojeni brezpilotni letalniki se uporabljajo za dostavo robotov neposredno na območja, kjer jih najbolj potrebujejo – na kraje, do katerih je težko ali nevarno dostopati peš. »Hkrati lahko prevažate več robotov in jih spustite na različne lokacije,« je pojasnila Tiina Ristmäe.

Poleg brezpilotnih letalnikov za dostavo robotov je ekipa projekta Cursor razvila še floto zračnih orodij, zasnovanih za pregled in oceno območij naravnih nesreč. Eden od brezpilotnih letalnikov, imenovan »matična ladja«, deluje kot leteče komunikacijsko središče, ki povezuje vse naprave na terenu z nadzornim centrom reševalne ekipe.

Drugi brezpilotni letalniki imajo nameščen radar za podzemno zaznavanje, ki lahko odkriva žrtve, zakopane v ruševinah. Dodatni brezpilotni letalniki ustvarjajo prekrivajoče se posnetke v visoki ločljivosti, ki jih je mogoče združiti v podrobne 3D-zemljevide prizadetega območja. Ti ekipam pomagajo pri prostorski predstavi ter boljšem strateškem načrtovanju reševalnih operacij. Ne samo, da bi ti koraki morali pospešiti operacije iskanja, morali bi tudi skrajšati čas, ki ga reševalci preživijo na nevarnih lokacijah, kot so zrušene stavbe.

Raziskave, omenjene v članku, so financirane v okviru programa EU Obzorja. ​Članek je bil prvotno objavljen v reviji Horizon, reviji EU za raziskave in inovacije.