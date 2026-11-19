Politične stranke so pred volitvami vse po vrsti zatrjevale, da področju znanosti denarja ne bodo jemale. Vendar pa je po navedbah Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS) ministrstvo za izobraževanje poseglo v 34 milijonov evrov vreden razpis Arisa za temeljne raziskovalne projekte, pri čemer naj bi zahtevalo zmanjšanje izbora projektov za 60 odstotkov. Nad ravnanjem so zgroženi tudi v Svizu in v znanstveni skupnosti, na ministrstvu medtem preučujejo možnosti prerazporeditve sredstev.

Razpis Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (Aris) obsega sofinanciranje podoktorskih temeljnih raziskovalnih projektov v letih 2026 in 2027. Okoli 48 odstotkov sredstev je namenjenih naravoslovju in tehniki, vedah o življenju okrog 29 odstotkov, družboslovju in humanistiki pa približno 23 odstotkov. Kot so v sporočilu za javnost navedli v VSS, je bil razpis zaključen marca, sledilo je večmesečno ocenjevanje prijav, ki se je zaključilo pred nekaj tedni.

Področni panelni eksperti so sprejeli odločitve o izboru projektov, ki bi jih moral potrditi še znanstveni svet Arisa, a je po informacijah VSS minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević zahteval zmanjšanje izbora za 60 odstotkov, ker da za toliko zmanjšuje sredstva razpisa. Razlog za zmanjšanje je varčevalni rebalans državnega proračuna, ki ga bo DZ sprejel v tem tednu, so dodali.

Pri tem so v VSS zatrdili, da je po mnenju nekaterih pravnikov mogoče iztožiti sredstva za projekte, ki so bili na ekspertnih panelih že izbrani za sofinanciranje, v zoženem izboru pa ne bodo več. Prijavitelji lahko prek informacijske pooblaščenke izvedo, kakšne so bile prvotne odločitve področnih ekspertnih panelov, končne pa bodo objavljene. Da pa bi se Aris izognil številnim zahtevam za dostop do informacij javnega značaja, jo VSS poziva, da sama objavi prvotni izbor projektov skupaj s končnim.

»Ministrov poseg je demonstracija oblastnega izvajanja varčevalnih ukrepov,« so ocenili. Pri tem so opozorili, da bo vlada varčevalne ukrepe izvajala v še večjem obsegu in še bolj grobih oblikah, če bo na zakonodajnem referendumu 6. decembra izglasovan interventni zakon. Po njihovi oceni bi zakon v javnih blagajnah povzročil 1,2 milijarde evrov veliko luknjo.

»Ministrov poseg je demonstracija oblastnega izvajanja varčevalnih ukrepov,« so ocenili. FOTO: Shutterstock

Zgroženost nad ravnanjem ministrstva so izrazili tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz). Po njihovih navedbah se poseg dogaja ob zaključku razpisa, drastično zmanjšanje sredstev pa bi imelo ne samo izjemno škodljive posledice za raziskovalno dejavnost, temveč pomeni tudi norčevanje iz raziskovalk in raziskovalcev.

Po njihovi oceni takšni »ponižujoči, samovoljni posegi oblasti« tik pred zdajci prispevajo k odhodu raziskovalk in raziskovalcev v tujino, obenem pa so v nasprotju z namenom zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti iz leta 2021, ki je po njihovih navedbah postavil temelje za stabilnejše in predvidljivejše financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti Sviza zato ministra Rončevića poziva, naj omogoči zaključek razpisa po vnaprej opredeljenih pravilih.

Tudi Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) in Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) menita, da gre za poskus radikalnega zmanjšanja sredstev na najbolj vitalnem področju raziskav, ki bi bistveno ogrozil prihodnost znanosti v Sloveniji.

Prerazporeditev

Na ministrstvu so v odzivu za STA zapisali, da »preučujejo možnosti prerazporeditve sredstev znotraj proračuna ministrstva za prihodnje leto, da bi zagotovili sredstva za poravnavo zakonsko določenih obveznosti ter nemoteno delovanje visokošolskega in znanstvenega sistema«.

»V tem okviru je ena od možnosti tudi prerazporeditev sredstev Arisa. Predvideno je, da bi sredstva ostala znotraj proračuna za visoko šolstvo in znanost ter se namenila za obveznosti, ki jih mora ministrstvo izpolniti v skladu z veljavno zakonodajo,« so sporočili.

Ob tem so poudarili, da dokončna odločitev o prerazporeditvi sredstev še ni sprejeta, sprejeli pa da jo bodo na podlagi »usklajenih izhodišč«. Dodali so, da v prihodnjem letu preučujejo tudi možnosti ponovne objave razpisa za financiranje znanstvenoraziskovalnih aktivnosti, pri čemer da si bodo prizadevali zagotoviti sredstva v primerljivi višini, kot so bila za ta namen predvidena doslej.