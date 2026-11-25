Številni raziskovalci so javno pristojnega ministra Boruta Rončevića opozorilo na negativne posledice morebitnega posega v razpis Arisa, potem ko je prejšnji teden zaokrožila informacija, da naj bi ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino zahtevalo bistveno zmanjšanje obsega 34 milijonov evrov vrednega razpisa za temeljne raziskovalne projekte. Ministrstvo naj bi zahtevalo zmanjšanje izbora projektov za 60 odstotkov.

Znanstveni svet Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris) je v ponedeljek izrazil zaskrbljenost in odločno nasprotovanje načinu, kako je ministrstvo poseglo v razpis za raziskovalne projekte. Poseg je svet označil za nejaven in netransparenten in pozval, naj omogoči njegovo nadaljevanje.

Rončević je na nujni seji Odbora Državnega zbora za izobraževanje, znanost in mladino znova poudaril, da dokončna odločitev o morebitni prerazporeditvi sredstev Arisa še ni sprejeta. Zagotovil je še, da bodo sredstva ne glede na končno odločitev ostala znotraj sistema visokega šolstva in znanosti. Minister je znova opozoril na stanje javnih financ, zato preučujejo različne možnosti prerazporeditve sredstev znotraj proračuna. Poudaril je, da je odgovoren za celotno področje visokega šolstva in znanosti, zato mora pri sprejemanju odločitev upoštevati potrebe in nemoteno delovanje celotnega sistema.

Navedel je sicer, da sredstva za znanost rastejo, in sicer da je bilo leta 2022 za znanost namenjenih 299 milijonov evrov, leta 2024 370 milijonov evrov, leta 2025 pa 420 milijonov evrov. Realizacija sredstev je dosegla 452 milijonov evrov, za leto 2027 pa je načrtovanih že 580 milijonov evrov. Sredstva so namenjena celotnemu sektorju, pogosto jih je za temeljno znanost namenjenih manj kot denimo za aplikativno znanost.

Če bi do posega v razpis Arisa prišlo, bi lahko ogrozili predvsem prihodnost mladih raziskovalcev. Številne skupine se namreč financirajo iz projektov, če denarja z Arisa ne bi bilo, bi lahko sledila odpuščanja. Minister je na nujni seji dejal, da odgovornost pri zagotavljanju kontinuitete raziskovalnega dela in ohranjanju raziskovalnih kadrov leži na raziskovalnih institucijah. Poudaril je, da bi morale institucije, ki posamezne raziskovalce ocenjujejo kot ključne za svoj razvoj, preučiti tudi možnosti njihovega začasnega financiranja iz lastnih razpoložljivih sredstev. V ospredju morajo biti raziskovalna odličnost, mladi raziskovalci in odgovorna poraba sredstev, je dejal.